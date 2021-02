Mất tiền vì… ghẹo đòi hiếp dâm và xúi ly hôn

Xúi hàng xóm ly hôn: Mất toi 5 triệu Đầu năm 2021, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm giữa nguyên đơn là bà P. và bị đơn là ông V. do có kháng cáo của nguyên đơn. Theo đơn kiện, bà P. trình bày: Ông V. là người ở cùng xóm với vợ chồng bà. Tháng 4-2020, ông V. nói với chồng bà là bà có quan hệ tình cảm như vợ chồng với người đàn ông khác. Ông V. khuyên chồng bà ly hôn với bà để cưới vợ khác. Việc ông V. nói như vậy là không đúng sự thật, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây mâu thuẫn vợ chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bà. Do đó, bà yêu cầu ông V. bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm cho bà 50 triệu đồng. Ông V. thừa nhận có nói bà P. có quan hệ tình cảm với người khác, việc phát ngôn như vậy là sai và đồng ý bồi thường cho bà P. Tuy nhiên, do gia đình khó khăn nên ông chỉ đồng ý bồi thường cho bà khoảng 2-3 triệu đồng. Xử sơ thẩm, TAND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà P., buộc ông V. bồi thường tổn thất tinh thần cho bà P. 5 triệu đồng. Sau đó, bà P. kháng cáo yêu cầu tòa buộc ông V. phải bồi thường cho bà 50 triệu đồng. Tại tòa phúc thẩm, ông V. thừa nhận có nói như bà P. trình bày và cho rằng những điều mình nói với chồng bà P. là do nghe đồn. Ông không có căn cứ xác định bà P. có ngoại tình hay không… Theo tòa phúc thẩm, ông V. xác định ông chỉ nói với chồng bà P. chứ không nói với ai khác. Bà P. cũng trình bày ở tòa sơ thẩm là chính quyền địa phương hiện tại không ai biết. Chồng bà P. trình bày hiện tại tình cảm vợ chồng vẫn bình thường như trước đây, không có mâu thuẫn gì. Theo tòa, việc ông V. phát ngôn như vậy làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà P. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng chỉ trong gia đình, không lan rộng ra ngoài. Tòa sơ thẩm xem xét mức độ thiệt hại của bà P. và buộc ông V. bồi thường cho bà 5 triệu đồng là phù hợp. Về yêu cầu buộc ông V. công khai xin lỗi, tòa phúc thẩm cho rằng nội dung này tòa sơ thẩm không xem xét. Đơn kháng cáo của bà P. cũng không kháng cáo nội dung này nên cấp phúc thẩm không xem xét. Bà P. có quyền yêu cầu chính quyền địa phương xử lý hành chính đối với ông V. và buộc ông công khai xin lỗi theo quy định của pháp luật.