Công an TP Hà Nội mới đây hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bốn bị can gồm Trương Sĩ Dũng (58 tuổi), Trần Thúy Vân (43 tuổi, vợ hờ của Dũng), Nguyễn Phương Thùy (40 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Vũ Văn Chiến (32 tuổi, trú tại Ninh Bình).

Kết quả điều tra cho thấy bà NTB (49 tuổi, trú tại Hà Nam) có con trai là NXL (27 tuổi). Tháng 9-2019, L. bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cho rằng con trai bị oan, bà B. muốn tìm người giúp đỡ. Thông qua một người thầy cúng, bà B. được cho số điện thoại của Trương Sĩ Dũng.

Quá trình trao đổi, Dũng tự giới thiệu đang là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Thực tế, Dũng chỉ là lao động tự do, từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bản thân Dũng còn bị mù lòa cả hai mắt.

Sau khi biết bà B. có mong muốn như đã nêu, Dũng cùng Vân và Chiến lên kế hoạch lừa đảo.

Tháng 10-2019, nhóm của Dũng hẹn gặp bà B. tại phố Thiền Quang (Hà Nội) – nơi có trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP hà Nội.

Các bị can vạch ra một kế hoạch “chạy án” cho con trai bà B. Theo đó, nhóm này nói rằng L. bị bắt với số lượng ma túy ít nên có thể xin chuyển từ trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam về trại cai nghiện. Tại đây, các bị can sẽ tìm cách đưa L. ra ngoài và “trắng án”.

Ngỡ là thật, bà B. nhanh chóng về nhà bảo chồng chuyển hơn 1,1 tỉ đồng vào số tài khoản của Vân. Số tiền này, cả nhóm chia nhau chiếm đoạt.

Tuy nhiên, đến tháng 2-2020, L. vẫn bị TAND tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc này, biết mình bị lừa, bà B. làm đơn tố cáo nhóm của Dũng gửi đến cơ quan công an.