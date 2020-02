Từ vụ Tuấn 'khỉ', khi nào được phép tiêu diệt nghi phạm?

15 ngày truy bắt và tiêu diệt Tuấn "khỉ" Như PLO đã thông tin, ngày 29-1, Tuấn cùng em họ Lê Quốc Minh (Minh “sida”) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi lắc tài xỉu. Sau khi bị thua nhiều lần, nghi bị những tay cờ bạc bịp chơi gian nên Tuấn bỏ đi rồi quay trở lại với khẩu AK, nổ súng vào năm người ở sòng bạc khiến bốn người chết tại chỗ, một người bị thương. Sau khi gây án, Tuấn cướp một chiếc xe SH màu đỏ tẩu thoát khỏi hiện trường. Camera an ninh của người dân ghi nhận nghi can chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước... Trong quá trình tháo chạy, Tuấn tiếp tục khống chế cướp xe máy của một hộ dân. Tuấn cũng là đối tượng nghi vấn trong một vụ nổ sung, sát hại cướp xe máy khác ở khu vực gần đó. Công an đã phát lệnh truy nã và truy bắt Tuấn gắt gao trong những ngày qua. khuya 13-2, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") đã bị tiêu diệt khi đang lẫn trốn ở huyện Củ Chi (khu vực giáp ranh Cầu Xáng, huyện Hóc Môn), TP.HCM. NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN