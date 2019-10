VKSND Tối cao thụ lý khiếu nại của vợ chồng LS Trần Vũ Hải

VKSND Tối cao vừa có thông báo thụ lý đơn của luật sư (LS) Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ Hà Nội) khiếu nại về quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, VKSND Tối cao sẽ xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của vợ chồng LS Trần Vũ Hải theo quy định pháp luật.



LS Trần Vũ Hải sau khi bị khởi tố.

Trước đó, vợ chồng LS Trần Vũ Hải có đơn khiếu nại gửi đến VKSND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị hủy các quyết định khởi tố bị can của cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đối với hai người này. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã bác đơn khiếu nại của vợ chồng LS Hải, sau đó ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ cho TAND TP Nha Trang xét xử vợ chồng LS Hải cùng hai người khác về tội trốn thuế.





Thông báo thụ lý đơn khiếu nại của VKSND Tối cao

Nguồn tin của PLO cho hay hiện vụ án đang giai đoạn chuẩn bị đưa ra xét xử. Đến nay đã có gần 20 LS đăng ký tham gia bào chữa cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải. Mới đây, các LS đã gửi đơn kiến nghị Bộ Công an cùng các cơ quan tố tụng khác xem xét lại việc khởi tố, điều tra, truy tố đối với các bị can trong vụ án hình sự trốn thuế mà TAND TP Nha Trang đã thụ lý xét xử sơ thẩm. Các LS cho rằng khi khởi tố, truy tố, cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh Khánh Hòa chưa áp dụng đúng quy định của pháp luật dẫn đến vụ việc có dấu hiệu oan sai.

Theo các LS, quá trình điều tra, truy tố các cơ quan tố tụng có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng. Các LS cũng nhiều lần kiến nghị TAND TP Nha Trang trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Khánh Hòa để điều tra bổ sung nhiều vấn đề; đồng thời kiến nghị giải quyết khiếu nại việc các cơ quan tiến hành tố tụng ở Khánh Hòa vẫn truy tố, xét xử trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND Tối cao.





Cơ quan điều tra thu giữ tài liệu khi khám xét nơi làm việc của vợ chồng LS Trần Vũ Hải

Như PLO đã thông tin, ngày 10-10 VKSND tỉnh Khánh Hòa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Nha Trang để xét xử đối với bốn bị can cùng tội trốn thuế. Bốn bị can gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, có quốc tịch Việt Nam và Nauy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang, Khánh Hòa); Ngô Văn Lắm (37 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh); LS Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương.

Cả bốn bị can này đều bị truy tố theo khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999. VKSND tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho VKSND TP Nha Trang thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với vụ án.



VKSND tỉnh Khánh Hòa kết luận: trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng ngôi nhà cùng đất tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang, bốn bị can trên đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng. Tuy nhiên, cáo trạng không nêu hành vi phạm tội của từng bị can.