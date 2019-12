Vụ nữ sinh giao gà: Dư luận lên án người che giấu tội ác

Vì sao kiến nghị khởi tố thêm tội? Theo HĐXX, tài liệu hồ sơ vụ án cho thấy khi biết hành vi hiếp dâm, giết người của các bị cáo khác, Bùi Thị Kim Thu đã bị chồng mình là Bùi Văn Công dọa giết nếu đi khai báo với cơ quan công an. Vì lo sợ, Thu đã không dám tố giác. Tuy nhiên, khi các bị cáo đưa thi thể nạn nhân đến ngôi nhà hoang và nói với Thu sẽ giả vờ tình cờ phát hiện xác người chết rồi đi báo cơ quan chức năng. Thu đã đồng ý kế hoạch này bằng việc ngày hôm sau đi báo công an. Tại CQĐT, Thu khai Công là người liên quan đến cái chết của nữ sinh CMD, từ đó CQĐT tiến hành mở rộng vụ án. Tuy nhiên, tại tòa, hai bị cáo lại không khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, xử lý bình đẳng mọi công dân vi phạm trước pháp luật, HĐXX thấy rằng cần kiến nghị VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị CQĐT Công an tỉnh Điện Biên xem xét khởi tố Bùi Thị Kim Thu về tội che giấu tội phạm. Trước đó, ở phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cũng cho rằng sau khi nữ sinh CMD bị sát hại, Thu là người trực tiếp tắm rửa cho nạn nhân để che giấu dấu vết. Sáng hôm sau, Thu tiếp tục giúp sức cho các bị cáo bằng việc tạo hiện trường giả, giả vờ tình cờ đến nhà hoang phát hiện thi thể nạn nhân rồi trình báo nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an…