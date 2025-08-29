Phát hiện thi thể thứ 4 trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na 29/08/2025 14:30

(PLO)- Từ sáng 26-8 đến nay, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện bốn thi thể trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na, Nghệ An.

Sáng 29-8, người dân xã biên giới Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) tiếp tục phát hiện một thi thể trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ). Thi thể này được xác định tử vong đã lâu và đang trong quá trình phân hủy.

Khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na, nơi phát hiện thi thể thứ tư.

Bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, cho biết hiện chưa xác định được danh tính, quê quán, người thân của nạn nhân.

"Khu vực phát hiện các thi thể đường đi lại khó khăn, do ảnh hưởng bão số 5 hiện chưa có sóng điện thoại và internet"- bà Hoài cho biết.

Chiều hôm qua, người dân xã Thông Thụ cũng đã phát hiện một thi thể và chiếc hòm trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Trước đó, sáng 26-8, người dân ở bản Lốc, xã Thông Thụ phát hiện hai thi thể khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na (địa phận bản Lốc). Một thi thể là nữ giới, thi thể còn lại chưa xác định được giới tính.

Do mưa lớn gây sạt lở, đường vào khu vực Thủy điện Hủa Na gặp khó khăn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ kiểm tra, xác minh vụ việc, vớt thể lên bờ và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo Chủ tịch UBND xã Thông Thụ: Các thi thể đã và đang phân hủy mạnh, khả năng họ tử vong đã lâu. Chúng tôi có gọi điện sang bên xã của nước Lào (sát với biên giới Nghệ An) thì được thông tin vừa rồi bên đó có đợt lũ làm trôi hai nghĩa địa của hai bản, chúng tôi đang tiếp tục xác minh”.