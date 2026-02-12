Phía Tây TP.HCM ùn ứ từ sáng tới trưa 12/02/2026 13:31

(PLO)- Từ sáng đến trưa ngày 25 tháng Chạp, cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ bởi lượng phương tiện gia tăng đột biến.

Theo ghi nhận của PV PLO, từ sáng tới trưa ngày 12-2 (25 tháng Chạp), người dân rời TP.HCM về quê ăn Tết đông đúc hơn.

Theo đó, cửa ngõ TP.HCM có lưu lưu lượng phương tiện tăng đột biến khiến Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ kéo dài. Trong đó có nhiều đoạn ùn tắc, dòng phương tiện nhích từng chút một.

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ kéo dài. Ảnh: ĐT

Cụ thể đoạn đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1) từ vòng xoay nút giao An Lạc đến nút giao đường Hưng Nhơn, các phương tiện bắt đầu đông đúc. Đáng chú ý, càng về trưa mật độ phương tiện càng tăng cao bao gồm xe máy, xe ô tô và xe khách giường nằm. Trong đó, dòng xe ô tô từ đường Võ Văn Kiệt nối đuôi nhau di chuyển chậm qua cầu vượt để nhập làn vào Quốc lộ 1.

Tương tự, đoạn từ nút giao Hưng Nhơn đến cầu Bình Điền 1 và khu vực giao với đường Nguyễn Hữu Trí, các phương tiện di chuyển rất chậm.

Nghiêm trọng hơn tại khu vực chân cầu vượt nút giao Bình Thuận, các phương tiện di chuyển vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương đông đúc, khiến hàng dài phương tiện gần như đứng im.

Trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến nút giao Lê Khả Phiêu - Bùi Thanh Khiết (dài khoảng 2,4 km), các làn ô tô ken đặc. Nhiều phương tiện kiên nhẫn chờ di chuyển từng mét.

Không chỉ Quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), tình trạng ùn tắc còn lan sang các tuyến đường kết nối như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí…

Anh Nguyễn Văn Tấn (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết: "Tôi đã mất gần 30 phút để đi qua đoạn chưa đầy 1 km. Tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe, nhưng không ngờ mới 10 giờ sáng đã ùn ứ như vậy".

Dự báo khu vực này tiếp tục ùn ứ vì sắp tới là cao điểm người dân rời TPHCM về quê đón Tết Nguyên đán.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM trưa 12-2:

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau.

Các phương tiện nhích từng chút một.

Người dân sử dụng phương tiện cá nhân về quê ăn Tết.

Xe máy, ô tô xếp hàng dài.

Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông.

Người dân rời TP.HCM về quê ăn Tết

Đường dẫn lên cao tốc cũng ùn ứ.

Các phương tiện di chuyển chậm.

Dự kiến những ngày tới Quốc lộ 1 tiếp tục ùn ứ.

Các phương tiện đang di chuyển chậm.