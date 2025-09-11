Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn, sẽ trở thành cực tăng trưởng mới 11/09/2025 20:16

(PLO)- Làm việc với TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn và tin tưởng cùng với TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Chiều 11-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã làm việc với TP Hải Phòng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng khá so với cùng kỳ

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, 8 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của TP đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Trong đó, GRDP của Hải Phòng (sau sắp xếp) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,2% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2025 tăng 14,51%. Việc thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp và các nội dung phát triển kinh tế -xã hội khác cũng đạt kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã làm việc với TP Hải Phòng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: ĐT

Về triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, Hải Phòng đã tập trung triển khai các công trình trọng điểm, các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công xây dựng, đáp ứng tiến độ kế hoạch kịch bản giải ngân.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tính đến 31-8, Hải Phòng giải ngân đạt 21.773,9 tỉ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài là 24,507 tỷ đồng, đạt 42,1%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 21.749,4 tỉ đồng, đạt 60,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 55,3% kế hoạch vốn thành phố giao, cao hơn cùng kỳ năm trước…

UBND TP Hải Phòng cũng báo cáo cụ thể về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp…

Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng đối với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Hải Phòng. Đồng thời cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả toàn diện Hải Phòng đã đạt được, cũng như tầm quan trọng rất lớn của thành phố Hải Phòng đối với nền kinh tế đất nước. Phân tích vị trí chiến lược của Hải Phòng, "cửa ngõ ra Biển Đông", giao thông thuận lợi; tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại… Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng cùng với TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn, đề nghị với tầm vóc mới, thành phố Hải Phòng mới cần tham khảo kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế, vận dụng phù hợp với thực tiễn, đặc thù địa phương trong việc quy hoạch Hải Phòng (mới); xây dựng khu kinh tế tự do; lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có công nghệ cao gắn với chuyển giao khoa học, công nghệ, bảo đảm sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng gợi mở các trụ cột phát triển trong thời gian tới của Hải Phòng, như: Công nghiệp cảng biển và logistics đường thủy nội địa; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo,…

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Hải Phòng tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời động viên để khu vực doanh nghiệp phát triển nhanh, tăng trưởng mạnh, đóng góp lớn, gắn với phát triển kinh tế hộ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…