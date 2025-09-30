Quản lý căn hộ lưu trú du lịch: TP.HCM xây dựng đề án kinh tế chia sẻ 30/09/2025 06:26

(PLO)- Sau khi kế hoạch cấp phép cho thuê căn hộ lưu trú du lịch bị đình trệ, TP.HCM bắt đầu xây dựng lại khung pháp lý toàn diện để quản lý mô hình kinh tế chia sẻ này.

Liên quan việc công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch được TP.HCM giao, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản thông tin với báo chí, cho hay đang phối hợp các đơn vị rà soát quy định để báo cáo UBND TP.

Sở cho biết đã nhận nhiều văn bản góp ý, kiến nghị của chủ sở hữu, ban quản trị nhà chung cư và doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư liên quan mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn đối với căn hộ trong nhà chung cư.

Một trong những thách thức lớn nhất là sự phân hóa quan điểm gay gắt trong cộng đồng cư dân. Nhiều văn bản gửi về Sở Xây dựng đã cho thấy mâu thuẫn trực tiếp giữa hai nhóm. Một bên là cư dân và ban quản trị, những người lo ngại về an ninh, trật tự và sự xuống cấp của tài sản chung khi một căn hộ lưu trú du lịch hoạt động trong tòa nhà của họ. Phía còn lại là các chủ sở hữu, những người bảo vệ quyền khai thác tài sản hợp pháp và xem đây là một nguồn thu nhập quan trọng.

Về mặt kỹ thuật, một thực tế mang tính hệ thống đã được chỉ ra: hầu hết các chung cư hiện hữu không được thiết kế với hạ tầng độc lập để vận hành an toàn một căn hộ lưu trú du lịch. Các hệ thống thiết yếu như phòng cháy chữa cháy, thang máy, xử lý rác thải và cấp thoát nước đều được tính toán cho nhu cầu sinh hoạt ổn định, không thể đáp ứng cường độ sử dụng cao và liên tục của khách thuê ngắn hạn.

TP.HCM đang xây dựng đề án quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Ảnh: QH

Trước thực tế đó, thành phố đã thay đổi cách tiếp cận. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan trực tiếp trong Quyết định số 26 về quản lý nhà chung cư. Mục tiêu là tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng và vững chắc cho hoạt động của căn hộ lưu trú du lịch, thay thế cho kế hoạch lập danh sách bất khả thi trước đây.

Song song đó, một giải pháp khác được Sở Xây dựng thông tin là hiện Sở Du lịch đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đăng ký Đề án quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Đề án này không chỉ giải quyết riêng lẻ vấn đề của căn hộ lưu trú du lịch mà còn đặt nó trong một tầm nhìn tổng thể về kinh tế chia sẻ.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế quản lý bền vững, khuyến khích sự phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh cho cộng đồng. Tương lai của căn hộ lưu trú du lịch tại thành phố sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự thành công của các định hướng chiến lược này.