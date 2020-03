Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 10-3 cho biết họ sẽ gia hạn "giấy phép tạm thời" thêm 45 ngày nữa nhằm giúp các công ty Mỹ tiếp tục hợp tác với công ty công nghệ Trung Quốc Huawei, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành việc gia hạn đối với "giấy phép tạm thời" đến ngày 15-5, vốn trước đó chỉ kéo dài đến 1-4.

Năm 2019, sau khi liệt vào danh sách đen vì lý do lo ngại an ninh quốc gia, Bộ Thương mại Mỹ đã chỉ cho phép Huawei được mua môt số hàng hóa công nghệ như chip điện tử do Mỹ sản xuất, với mục đích giảm thiểu sự gián đoạn trong cung cấp các thiết bị cho các nhà mạng của Mỹ.



Các công ty Mỹ chỉ có thể hợp tác với Huawei trong các lĩnh vực không liên quan đến an ninh quốc gia. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã tìm kiếm những bình luận từ phía công chúng về việc có tiếp tục gia hạn giấy phép tạm thời như vậy trong tương lai hay không. Bộ này đặt câu hỏi liệu các công ty hay tổ chức có bị ảnh hưởng gì, chi phí sẽ bị mất bao nhiêu nếu giấy phép tạm thời không được gia hạn.

Bộ Thương mại nói rằng việc gia hạn giấy phép tạm thời đến giữa tháng 5 là giúp các nhà mạng viễn thông ở nông thôn Mỹ mua sắm thiết bị mạng, phục vụ người dân.

Tháng 2 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật bồi hoàn cho các nhà mạng Mỹ mà phục vụ dưới 2 triệu khách hàng để loại bỏ các sản phẩm của Huawei, thay thế các thiết bị viễn thông nhằm tránh rủi ro an ninh.

Tổng thống Mỹ hồi tháng 5-2019 đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất vì có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Chính phủ Mỹ đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài nên cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại nước họ.