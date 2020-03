Tờ South China Morning Post đưa tin Tổng thống Donald Trump ngày 28-3 khẳng định đang cân nhắc phong toả toàn bộ bang New York và một phần của hai bang lân cận là New Jersey và Connecticut trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng ở nước này.

"Có khả năng là chúng ta sẽ áp dụng phong toả với ba bang này trong thời gian ngắn khoảng hai tuần", ông Trump phát biểu, đồng thời cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng.



Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm 28-3. Ảnh: AP



Dù vậy, Thống đốc New York Andrew Cuomo trong họp báo cùng ngày khẳng định chưa từng thảo luận với ông chủ Nhà Trắng về vấn đề phong toả và chia sẻ ông không thích ý tưởng này.

"Tôi có nói chuyện với Tổng thống về tàu tiếp tế của Hải quân và các vấn đề khác, nhưng không nói về việc phong tỏa. Tôi còn không biết nó có nghĩa là gì" ông Cuomo nêu rõ.



Một số chuyên gia nhận định việc phong toả một khu vực lớn như ông Trump dự tính sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi do dịch đã lan ra toàn bộ 50 bang.

"Chắc chắn là (lệnh phong toả) sẽ không giúp được nỗ lực chống dịch của New York mà chỉ cô lập chúng ta khỏi phần còn lại của đất nước. Virus giờ đây ở khắp mọi nơi mà họ còn có thể đổ lỗi cho New York và rào bang này lại như xây một bức tường. Đây là một ý tưởng rất điên rồ", chuyên gia Kent Sepkowitz thuộc Trung tâm nghiên cứu Ung thư Memorial Sloan-Kettering tuyên bố.

Theo tờ The New York Times, hiện New York đang đối mặt với tình trạng quá tải ở các bệnh viện cũng như thiếu hụt về các trang thiết bị y tế như máy trợ thở.

Chính quyền bang đã yêu cầu các tiệm thuốc bắt đầu cung cấp thuốc miễn phí cho người dân. Trong khi đó, Washington đã cam kết xây dựng thêm bốn bệnh viện dã chiến ở đây để bổ sung 4.000 giường điều trị.

Ngoài ra, Thống đốc Cuomo còn cho biết New York đã làm xét nghiệm tổng cộng 155.934 người và ghi nhận 52.318 trường hợp nhiễm virus, số ca tử vong tăng lên mức 728 người. Như vậy, chỉ riêng bang này đã chiếm tới 47% số ca bệnh và xấp xỉ 40% số ca thiệt mạng của nước Mỹ.

Tính đến sáng 29-3, Mỹ ghi nhận 119,748 ca nhiễm COVID-19 với 1.991 người tử vong.