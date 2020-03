Tin tức cập nhật ca nhiễm COVID-19 mới đang tràn ngập nước Mỹ những ngày này.

26 người chết, giám đốc Cảng vụ New York và New Jersey nhiễm

Tính đến sáng 10-3, Mỹ ghi nhận hơn 600 ca nhiễm COVID-19 tại hơn 30 bang của Mỹ, trong đó có 26 trường hợp tử vong. 22 ca tử vong thuộc bang Washington, còn lại thuộc bang California (hai ca) và Florida (hai ca).

Số ca nhiễm mới tại khu vực ba bang (New York, New Jersey và Connecticut) của Mỹ so với ngày 6-3 đã tăng gấp ba lần. Ông Rick Coton - Giám đốc điều hành Cảng vụ New York và New Jersey, bị xác nhận nhiễm.

Trước tình hình các ca nhiễm tăng liên tục trong phạm vi ngày càng rộng, Thống đốc bang New Jersey Governor Phil Murphy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Tiến sĩ Nancy Messonnier - Giám đốc Trung tâm Miễn dịch và Bệnh Hô hấp thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cảnh báo ca nhiễm sẽ còn tăng.

Theo bà, nghiên cứu về sự bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc cho thấy 80% bệnh nhân COVID-19 xuất phát từ các ca có triệu chứng cúm mùa. Vì vậy khả năng người Mỹ nhiễm COVID-19 trong thời gian này là rất cao. Những cảnh báo này không hề vô căn cứ khi trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ COVID-19 trở thành đại dịch đang đến rất gần.

Ngày 9-3, bà Messonnier cũng nhấn mạnh những người cao tuổi cần có biện pháp phòng ngừa chặt chẽ vì họ là đối tượng nhiều rủi ro nhất. Bà khuyến cáo những người lớn tuổi nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng và đồ ăn trong thời gian tới và hạn chế ra ngoài gây tăng rủi ro nhiễm bệnh.

Ông Trump họp khẩn nội các

Theo hãng tin Channel News Asia, trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần, ngày 9-3 Tổng thống Donald Trump đã họp khẩn nội các.





Tổng thống Donald Trump trong một sự kiện vận động bầu cử.

Ảnh: YAHOO NEWS

Họp báo sau cuộc họp ông Trump cho biết ông sẽ đề xuất lên Quốc hội một số biện pháp giải cứu kinh tế "rất thực chất" vào ngày 10-3. Các biện pháp này bao gồm giảm thuế và hỗ trợ cho một số thành phần kinh tế dễ bị tổn thương vì dịch bệnh.

Cũng theo lời ông Trump, ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 10-3 bàn các biện pháp trên.

Ông Trump họp khẩn nội các sau một loạt các phát ngôn gây tranh cãi trước đó và được cho là hạ thấp mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 tại Mỹ. Trên Twitter ngày 9-3, ông Trump so sánh số tử vong của cúm mùa lớn hơn nhiều so với dịch COVID-19 và kết luận mức độ của dịch chưa thực sự nghiệm trọng.

Các phát ngôn của ông gặp nhiều chỉ trích. Trong khi tỉ lệ tử vong của cúm mùa là 0,1% thì con số này đối với COVID-19 là 3,4%, theo WHO, điều này có nghĩa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 nguy hiểm hơn cúm mùa rất nhiều.

Lo ngại ông Trump tiếp xúc người nhiễm

Ngoài ra, còn có ý kiến phàn nàn rằng chính bản thân ông Trump dường như cũng không quá nghiêm túc với các chỉ thị y tế. Ông đã bắt tay với nhiều người trong một sự kiện ở bang Florida (Mỹ) ngày 9-3. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nhận định rằng chính phủ Trump đang không cố gắng giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

Ngày 9-3 đã xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại rằng ông Trump có thể đã tiếp xúc với virus gây bệnh COVID-19 trong quá trình làm việc với hai nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Nghị sĩ Matt Gaetz đã đi cùng ông Trump trên chuyến Air Force One vào ngày 8-3. Người còn lại là nghị sĩ Doug Collins, làm việc với ông Trump vào ngày 6-3 trong một cuộc họp về dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Hai người này cho biết hiện đang tự cách ly vì nghi ngờ đã tiếp xúc với virus gây bệnh COVID-19 trong một hội nghị ngoài bang Washington trước đó.





Tổng thống Donald Trump. Ảnh: FRANCE 24 Sau cuộc họp khẩn của nội các Mỹ ngày 9-3, cánh truyền thông cho rằng chính phủ Trump đang bắt đầu lo ngại về độ nguy hiểm của dịch COVID-19. Một số trang đưa tin Nhà Trắng đang chuyển các cuộc họp sang hình thức hạn chế gặp mặt nhất có thể.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Bà khẳng định mọi thứ đang diễn ra bình thường bên trong Nhà Trắng, đồng thời gay gắt yêu cầu báo giới cẩn thận về thông tin của mình.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng lên tiếng bảo vệ ông chủ Nhà Trắng. Ông Mnuchin nói các biện pháp cắt giảm thuế, cứu trợ và chính sách thương mại của tổng thống làm ông không thể hài lòng hơn và không cần phát động tình trạng khẩn cấp rộng hơn nữa.

“Nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế kiên cường nhất thế giới” - ông Mnuchin nói.