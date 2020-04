Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiên vị Trung Quốc và dọa cắt tiền hỗ trợ tổ chức này, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có tuyên bố đáp trả, đài CNA đưa tin.

Ông Tedros nhắn ông Trump: Đừng chính trị hóa COVID-19

Ông Tedros nói ông Trump nếu không muốn thấy nhiều người chết hơn nữa vì COVID-19 thì đừng chính trị hóa nó lên, đồng thời phản bác quan điểm của Mỹ rằng WHO phản ứng chậm chạp trước dịch bệnh.

"Nếu ông muốn có thêm nhiều hơn các bao thi thể (của những người chết vì COVID-19 - PV), hãy cứ làm như vậy. Nếu ông không muốn có thêm nhiều hơn các bao thi thể thì hãy dừng chính trị trị hóa đại dịch này" - ông Tedros nhắn tới ông Trump khi họp báo trực tuyến từ Geneva (Thụy Sĩ) ngày 8-4.

Không chỉ Mỹ, ông Tedros cũng kêu gọi Trung Quốc không chính trị hóa đại dịch COVID-19. Ông bày tỏ sự thương xót trước việc số người chết và người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đang tăng cao và hối thúc hai cường quốc hàng đầu thế giới từ bỏ trò chơi chính trị quy trách nhiệm cho nhau về đại dịch này.

"Mỹ và Trung Quốc nên hợp tác và chiến đấu chống lại kẻ thù nguy hiểm này" - ông Tedros nói trong cuộc họp báo.





Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong buổi họp báo trực tuyến từ Geneva. Ảnh: AFP

"Trọng tâm của tất cả các đảng chính trị nên là bảo vệ mạng sống của người dân. Xin đừng chính trị hóa chủng virus này" - ông Tedros nói.



"Thông điệp ngắn gọn của tôi là: Xin hãy ngăn chặn việc chính trị hóa COVID-19. Sự thống nhất ở từng quốc gia sẽ là vô cùng quan trọng để chống lại chủng virus nguy hiểm này" - ông Tedros kêu gọi.

WHO đã, đang và sẽ làm mọi thứ trong khả năng

Tổng Giám đốc WHO cũng điểm lại những hành động của WHO ngay từ khi dịch COVID-19 mới bùng phát ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Ông Tedros cho biết trong ngày 1-1, WHO đã yêu cầu bộ phận Hỗ trợ quản lý sự cố phối hợp cùng các cơ quan của WHO ở cấp thế giới, cấp khu vực và cấp quốc gia - thực hiện ngay các hành động ứng phó. Hành động được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc thông báo về sự bùng phát của bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán (sau này được đặt tên là dịch COVID-19).

Ngày 5-1, WHO đã thông báo cho các nước thông tin về dịch bệnh và công khai thông tin trên trang web của mình. Ngày 10-1, tổ chức này đã ban hành "hướng dẫn gói biện pháp tổng hợp" cho các quốc gia phát hiện các ca nghi nhiễm và xét nghiệm COVID-19.

Cuối tháng 1, WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch COVID-19, cũng như nâng mức báo động toàn cầu lên mức Rất cao - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo rủi ro y tế của tổ chức này.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng đã kích hoạt hoạt động của bộ phận Hỗ trợ quản lý sự cố của riêng mình từ đầu tháng 2.

"Chúng tôi nói rằng chúng tôi đã và đang làm mọi điều có thể và chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi điều giống như vậy - cả ngày lẫn đêm - để bảo vệ mạng sống người dân. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian" - ông Tedros nói.

Ông cũng cho biết, WHO sẽ đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu trong các hành động của mình để rút ra bài học kinh nghiệm từ đại dịch lần này.

Sự ủng hộ từ LHQ và các nước châu Phi

Trong tối 8-4, ông Tedros cũng chia sẻ lên mạng xã hội Twitter những thông điệp ủng hộ từ lãnh đạo Liên đoàn châu Phi (AU) và một số quốc gia châu Phi như Nam Phi, Ethiopia, Nigeria, Rwanda...





Đoạn tweet của Tổng thống Ethiopia - bà Sahle-Work Zewde ủng hộ WHO được ông Tedros chia sẻ lại lên tài khoản Twitter của mình. Ảnh: TWITTER



Ông cũng kêu gọi mọi người ủng hộ chương trình nhạc hội trực tuyến của ca sĩ Lady Gaga với tên gọi "Một thế giới: Cùng nhau ở nhà" dự kiến diễn ra ngày 18-4.

Chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về đại dịch COVID-19 và vai trò của các biện pháp giãn cách xã hội và kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để chống dịch.

"Hãy chiến đấu hết mình để ngăn chặn và kiểm soát chủng virus này. Nếu không, với cách chúng ta đang làm bây giờ, tôi nghĩ chúng ta sẽ hối hận", ông Tedros nói.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ sự ủng hộ với các hành động của WHO và kêu gọi các nước cùng hợp tác với tổ chức y tế lớn nhất hành tinh.

Trong một tuyên bố trên trang web của LHQ, ông Guterres cho rằng "WHO phải được hỗ trợ bởi vì điều đó là vô cùng cần thiết đối với những nỗ lực của thế giới cố gắng chiến thắng đại dịch COVID-19".

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 9-4, thế giới đã phát hiện 1.518.518 ca nhiễm COVID-19 và 88.495 người tử vong vì đại dịch này, theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer.

