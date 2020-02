Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 19-2 cảnh báo rằng một cuộc tấn công quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào tỉnh Idlib, tây bắc Syria đã được lên kế hoạch và có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tuyên bố này làm gia tăng một cuộc đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, theo hãng tin RT.



Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Yahoo News

Lời cảnh báo cuối cùng

“Giống như với tất cả chiến dịch trước đó, chúng tôi nói “chúng tôi có thể bất ngờ đến trong một đêm”. Nói cách khác, chiến dịch ở Idlib chỉ là vấn đề thời gian”, ông Erdogan cảnh báo, nhắc tới những chiến dịch tấn công Syria của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016, 2018 và 2019.

“Ankara sẽ không để Idlib lại cho chính quyền ông al-Assad và những người ủng hộ họ”, ông Erdogan tuyên bố, ý nhắc tới Tổng thống Syria, Nga và Iran.

Phát biểu trước các nhà lập pháp ngày 19-2, ông Erdogan cho hay những tuyên bố của ông là “lời cảnh báo cuối cùng”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng các cuộc đàm phán với Nga về tình hình Idlib đến nay thất bại trong việc đáp ứng những yêu cầu của Ankara và rằng hai bên “không đi chung một đường" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra.



Biệt kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và xe bọc thép chở quân ở huyện Reyhanli của tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-2. Ảnh: GETTY

Ông Erdogan cho biết ông quyết tâm bảo vệ Idlib bằng bất cứ giá nào, bằng không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối mặt với một làn sóng người tị nạn mới.

“Chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá biến Idlib thành một nơi an toàn vì Thổ Nhĩ Kỳ và người dân trong khu vực”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Đánh chính phủ Syria ở Idlib là kịch bản tồi tệ nhất

Đáp trả cảnh báo của ông Erdogan, theo kênh Al Jazeera, Nga- đồng minh chính của chính phủ Syria nói rằng bất cứ chiến dịch tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào quân đội Syria ở Idlib sẽ là “kịch bản tồi tệ nhất”.

“Nếu chúng ta đang nói về một chiến dịch chống lại chính quyền hợp pháp của Cộng hòa Syria và lực lượng vũ trang của cộng hòa Syria thì chắc chắn đây sẽ là kịch bản tồi tệ nhất”, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Ông Peskov nói thêm rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ liên lạc nhằm ngăn tình hình leo thang hơn nữa.

Thảm họa nhân đạo

Chỉ trong chưa đầy ba tháng kể từ khi chính phủ Syria khôi phục cuộc tấn công trong khu vực, có khoảng 900.000 người buộc rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 500.000 trẻ em.

Gần 300 dân thường đã bị giết chết trong các cuộc tấn công trong năm nay ở khu vực, với 93% trong số đó gây ra bởi lực lượng Syria và Nga, theo Liên Hiệp Quốc.

Các quan chức Liên Hiệp Quốc ngày 18-2 cảnh báo về một thảm họa nhân đạo ở tây bắc Syria.

Các nhân viên cứu trợ Syria ngày 19-2 kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp và hỗ trợ quốc tế cho gần một triệu người đang chạy trốn khỏi cuộc tấn công.

Tại một buổi họp báo ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Liên minh các tổ chức phi chính phủ Syria cho biết các trại tị nạn hiện có quá đông và người dân buộc ngủ ngoài trời giữa thời tiết lạnh như cắt.

“Chúng tôi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng bảo vệ tồi tệ nhất và đang đối phó với một làn sóng di chuyển khổng lồ của những người tị nạn trên quê hương (IDP)- những người không có nơi nào để đi”, tuyên bố của Liên minh các tổ chức phi chính phủ Syria cho biết.

Tỉnh Idlib thuộc tây bắc Syria nằm giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và là thành trì cuối cùng của lực lượng chống chính phủ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn một số nhóm vũ trang trong khu vực, nhưng đồng thời trong khu vực cũng có sự xuất hiện của những chiến binh thánh chiến – những người không quan tâm tới giải pháp hòa bình trong khu vực.

Theo thỏa thuận ký với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ sử dụng đòn bẩy của mình ở Idlib để dập tắt bạo lực và ngăn chặn các cuộc tấn công vào những khu vực khác của Syria.

Tuy vậy, thỏa thuận trên chưa bao giờ được thực hiện hoàn toàn với việc Damascus thường xuyên phàn nàn về những cuộc tấn công xuyên biên giới của phe nổi dậy. Chính phủ Syria đã đáp trả bằng cách từ từ kiểm soát một số khu vực của tỉnh Idlib, buộc phe nổi dậy rút quân.

Kể từ tháng 1, những tiến bộ này đã đặt lực lượng chính phủ Syria vào thế đối đầu trực tiếp với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã được triển khai tới Idlib để giám sát tình hình. Ít nhất hai vụ đụng độ đã xảy ra giữa quân chính phủ Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và khiến nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Nga đang cố gắng dàn xếp để ngăn tình hình bùng phát thành một cuộc đối đầu lớn. Tổng thống Erdogan đã yêu cầu chính phủ Damascus rút quân khỏi Idlib, đồng thời đe dọa dùng vũ lực nếu cần thiết.