Tính đến 6 giờ sáng 6-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 257.916 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.723.029 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 5-5, số ca tử vong tăng 4.966 người, số ca nhiễm tăng 57.626 người. Hiện đại dịch đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thế giới đã có 1.239.367 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 33.053 người so với ngày 5-5.



Bệnh nhân COVID-19 ở TP New York (Mỹ) được di chuyển đến bệnh viện ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Mỹ chuẩn bị giải tán nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19

Đến sáng 6-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer ghi nhận Mỹ trong 24 giờ qua mất thêm 2.265 người vì COVID-19. Đây là hiện tượng tăng trở lại số tử vong hàng ngày sau năm ngày liên tiếp có số người chết dưới 2.000. Hiện tổng số người chết ở Mỹ đã là 72.186.

Tổng số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ cũng tăng 23.625 ca, lên 1.236.460.

Bang New York tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch khi ghi nhận 2.765 bệnh nhân và 260 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm và người tử vong ở New York hiện lần lượt là 330.139 và 25.204.

Đáng chú ý, tâm dịch New York đã không còn dẫn đầu về số ca tử vong mỗi ngày, thay vào đó là hai bang Pennsylvania và New Jersey. Cụ thể, Pennsylvania có 346 ca tử vong mới trong khi New Jersey có 322 ca tử vong mới trong 24 giờ qua.

Đài CNN hôm 4-5 (giờ địa phương) dẫn nguồn nội bộ Nhà Trắng cho biết nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19 có thể sẽ giải tán trong thời gian tới khi Mỹ chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế.

Hiện các lãnh đạo Mỹ đang bàn bạc về thời gian cho việc giải tán trên nhưng đến nay chưa có thời điểm cụ thể.

Nguồn tin của CNN cho biết việc giải tán nhóm chuyên trách chống dịch không có nghĩa là sa thải hết chuyên gia mà một số người vẫn sẽ tiếp tục cố vấn cho các quan chức Mỹ.

Pháp cho biết từng phát hiện bệnh nhân COVID-19 từ tháng 12-2019

Theo trang thống kê Worldometer đến sáng 6-5 (giờ Việt Nam), Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận 1.089 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số bệnh nhân ở nước này lên 170.551. Số ca tử vong cũng tăng 330 người, lên 25.531.

Đáng chú ý, đài CNN hôm 4-5 (giờ địa phương) đưa tin bác sĩ tại bệnh viện Groupe Hospitalier Paris Seine ở thủ đô Paris cho biết vừa phát hiện có bệnh nhân COVID-19 vào tháng 12-2019.

Cụ thể, các chuyên gia ở đây đã kiểm tra lại bệnh phẩm của các bệnh nhân nhập viện từ tháng 12-2019 đến tháng 1 năm nay với các triệu chứng giống bệnh cúm và phát hiện một bệnh nhân 42 tuổi nhiễm COVID-19.

Dù vậy, người này khai nhận không đi du lịch nước ngoài trong nhiều tháng trước khi nhiễm bệnh,và không biết mình có thể bị nhiễm bệnh ở đâu. Trong khi đó, vợ ông làm việc tại một cửa hàng tạp hoá và thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài.

Hiện chưa rõ đây có phải là bệnh nhân số 0 của Pháp hay không.

Brazil tăng kỷ lục hơn 6.000 ca nhiễm mới trong một ngày

Theo trang thống kê Worldometer đến sáng 6-5 (giờ Việt Nam), Brazil trong 24 giờ qua ghi nhận 6.449 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số bệnh nhân ở nước này lên 114.715. Số ca tử vong cũng tăng 528 người trong 24 giờ qua, lên 7.921.