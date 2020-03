Tính đến 13 giờ 30 trưa 15-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 5.808 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 153.377 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 27 người, số ca nhiễm tăng 3.156 người. Hiện đại dịch đã lan ra 153 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 75.559 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 3.021 người so với sáng cùng ngày.



Một nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt tài xế ở thủ đô London, Anh ngày 12-3. Ảnh: BBC

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới thấp nhất trong tháng qua

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biêt số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tính đến trưa 15-3 chỉ tăng thêm 76 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.162 người.



Đây là số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 21-2 và cũng là lần đầu tiên trong 23 ngày qua, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc xuống dưới 100 người.



Con số 76 cũng đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp về số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc, kể từ khi nước này ghi nhận 242 ca nhiễm mới vào ngày 11-3.



Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang tính đến nay lần lượt là 6.031 và 1.157 trường hợp. Hai khu vực này chiếm tới gần 88% tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc.



Số ca nhiễm tại thủ đô Seoul tăng thêm chín trường hợp, lên 247 người, trong khi tỉnh Gyeonggi lân cận ghi nhận ít nhất 211 ca nhiễm.



Theo Yonhap, tốc độ gia tăng số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc có xu hướng chậm lại trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn nâng cao cảnh giác trước các ổ dịch mới, bao gồm một trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro, Seoul và một khu phức hợp văn phòng chính quyền ở TP Sejong.

Ngoài ra, KCDC cho biết Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm ba ca tử vong trong ngày, nâng tổng số người chết do COVID-19 tại nước này lên 75 trường hợp.

Nhiều nước tiếp tục siết chặt quy định nhập cảnh

Ngày 15-3, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố bất cứ ai đến nước này sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày để kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Ngoài ra, nước này cũng cấm tất cả các tàu du lịch từ các cảng biển ở nước ngoài tới Úc trong vòng 30 ngày, theo hãng tin Al Jazeera.

Đến trưa cùng ngày, Úc ghi nhận 197 ca nhiễm COVID-19 với ba ca tử vong.

Trong khi đó, chính phủ Argentina ngày 14-3 (giờ địa phương) cũng công bố sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã từng đến các vùng dịch COVID-19 trên thế giới trong 14 ngày qua. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong 30 ngày.

Nước này đến trưa ngày 15-3 ghi nhận 31 ca lây nhiễm, hai trường hợp tử vong.



Tại Chile, Tổng thống nước này Sebastián Piñera ngày 14-3 (giờ địa phương) cũng quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động có sự tham gia của trên 500 người, đồng thời quy định cách ly bắt buộc trong 14 ngày đối với tất cả những người đến từ các nước được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách có “nguy cơ cao”.

Chile đến trưa ngày 15-3 ghi nhận 33 người nhiễm COVID-19, chưa có trường hợp tử vong.

Ở Campuchia, nhà chức trách ngày 15-3 đã thông báo cấm nhập cảnh đối với người đi từ năm nước Ý, Đức, Tây Ban Nha và Pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Lệnh cấm có hiệu lực trong 30 ngày, từ ngày 18-3.



Thông cáo này được đưa ra sau khi cơ quan này xác nhận thêm hai trường hợp dương tính với COVID-19 tại Campuchia, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7 trường hợp. Hai trường hợp mới nhiễm là hai người nước ngoài ở Phnom Penh - một người Canada 49 tuổi và một người Bỉ 33 tuổi.

Syria hoãn bầu cử Quốc hội do dịch COVID-19

Hãng tin Reuters ngày 15-3 dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã chỉ thị hoãn tổ chức bầu cử Quốc hội ở nước này để đề phòng dịch COVID-19. Trước đó, chính phủ Syria ngày 13-3 đã quyết định đóng cửa các trường học cho đến đầu tháng 4.

Hiện nước này chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào.