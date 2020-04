Tính đến 14 giờ ngày 3-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 53.241 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 1.016.604 ca nhiễm.



Bà Judie Shape, 81 tuổi, đã được chữa khỏi bệnh COVID-19 tại Trung tâm Chăm sóc sự sống của Kirkland, Washington đang trên đường về nhà cùng con gái. Ảnh: REUTERS

Hiện đại dịch đã lan ra 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số ca nhiễm ở Mỹ tính đến nay là 245.373 ca, cao nhất thế giới. Ý xếp thứ hai thế giới với 115.242 ca. Tây Ban Nha sắp bằng Ý với số ca nhiễm lên đến 112.065 ca, xếp vị trí thứ ba thế giới. Trong khi đó, Đức đã vượt Trung Quốc, trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ tư thế giới với 84.794 ca.

Về số người chết, tình hình tại Ý hiện vẫn nghiêm trọng nhất thế giới với 13.915 người, xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 10.348 người. Mỹ xếp thứ ba với 6.095 người.

Thế giới đã có 213.151 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi được điều trị hồi phục.

Ổ dịch lớn tại nhà thờ ở bang California

Các quan chức y tế Mỹ cho biết 71 người nhiễm COVID-19 mới ở Hạt Sacramento của California đều có liên quan với một nhà thờ tại đây, khiến nơi này trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất ở Mỹ, theo đài CNN.



Được biết, nhà thờ truyền giáo Bethany Slavic ở thành phố Rancho Cordova là một tổ chức lớn và có ảnh hưởng trong cộng đồng Bắc California. Trong số 71 người nhiễm có cả mục sư trưởng, Reverend Adam Bondaruk, theo phó mục sư Ivan Gavrilyuk.





Nhà thờ truyền giáo Bethany Slavic. Ảnh: CNN

Ông Gavrilyuk nói với hãng tin CNN rằng nhà thờ đã ngưng cử hành thánh lễ hai tuần trước theo quy định đưa ra, nhưng giáo dân vẫn tiếp tục tụ tập theo từng nhóm nhỏ cầu nguyện ở nhà riêng.

Ông Gavrilyuk không xác nhận được người tử vong do biến chứng vì COVID-19 kể trên có thuộc giáo dân nhà thờ hay không.

Trong một tuyên bố với CNN vào tối 2-4, nhà thờ cho biết họ tuân thủ các quy định của chính phủ.

Vũ Hán khuyên cư dân chỉ ra ngoài khi cần thiết

Các biện pháp hạn chế ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi được biết đến là ổ dịch đầu tiên, đang dần được dỡ bỏ và cuộc sống người dân đang dẫn trở lại bình thường.



Cuộc sống dần trở lại bình thường, người dân ở Vũ Hán đeo khẩu trang xếp hàng chờ vào mua đồ ở siêu thị ngày 1-4 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, chính quyền thành phố vẫn khuyến cáo cư dân ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết trong thời gian thành phố bắt đầu mở cửa sau hai tháng phong tỏa, các quan chức Trung Quốc cho biết.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 2-4, ông Wang Zhonglin, một quan chức cấp cao của Vũ Hán cho biết người dân ở Vũ Hán nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi cuộc sống đang dần trở lại bình thường.

Ông cũng nói rằng cư dân vẫn phải tiếp tục các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà.

Ý báo cáo 760 trường hợp tử vong do COVID-19

Cuối ngày 2-4, Ý đã ghi nhận thêm 760 người chết vì nhiễm COVID-19, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 của nước này lên 13.915 trường hợp, theo báo The Guardian. Tốc độ tăng của số ca nhiễm mới được ghi nhận chậm hơn so với hôm 1-4.

Hôm 2-4, đã có hơn 2.477 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Ý, tăng khoảng 3%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 15% mỗi ngày trong giai đoạn đầu của dịch bệnh tại đây.

Tỷ lệ lây lan cũng đã chậm lại ở vùng Lombardy của Ý, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Khu vực này đã ghi nhận 1.292 ca nhiễm mới vào hôm 2-4, ít hơn so với con số 1.565 được ghi nhận vào hôm 1-4.

Chính phủ Ý hôm 1-4 đã tiếp tục gia hạn biện pháp phong tỏa cho đến ngày 13-4.

"Khi những con số này ổn định, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình nới lỏng dần các biện pháp hạn chế. Tuy nhiên, tôi chưa thể nói với bạn khi nào điều đó sẽ xảy ra"- ông Giuseppe Conte, thủ tướng Ý nói với dân chúng.