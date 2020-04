Bác sĩ được lựa chọn và quyết định dùng thuốc chữa sốt rét trị COVID-19 Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết ông Trump đang thúc giục các quan chức y tế đưa thuốc trị sốt rét vào chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, dù hiệu quả chưa được chứng minh. Cụ thể, theo hai nguồn tin, ông Trump đã đề nghị các quan chức hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Viện Y tế Quốc gia (NIH) xem xét đưa các loại thuốc chữa sốt rét Chloroquine và Hydroxychloroquine vào điều trị COVID-19. Hai nguồn tin nói rằng, trước áp lực của ông Trump, chính phủ liên bang ra hướng dẫn rằng các bác sĩ được chọn lựa và quyết định kê đơn loại thuốc này, nhưng lại viện dẫn từ các thông tin truyền miệng, chứ không phải lấy căn cứ từ nghiên cứu khoa học. Nhà Trắng thì nói rằng không phải ông Trump có “chiến dịch gây áp lực” mà là ông có hành động phù hợp. “Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống là sức khỏe và an toàn của người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao ông nối kết chính phủ liên bang và các lĩnh vực tư nhân, các bác sĩ, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu y khoa trong sự gắn kết chưa có tiền lệ nhằm phát triển vaccine” – Nhà Trắng giải thích. CDC nói với Reuters rằng mình công bố hướng dẫn theo yêu cầu từ đội đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ và từ các bác sĩ – “những người yêu cầu CDC xem xét tài liệu, thành phần, và đưa thông tin càng sớm càng tốt”. “Và cơ quan đã làm” – CDC cho biết. Người phát ngôn của Viện Y tế Quốc gia thì không bình luận. Phần mình, FDA nói với Reuters rằng mình hành động đúng khi ra đề nghị khẩn cấp cho phép kê đơn và phân phối các loại thuốc trị sốt rét trong điều trị COVID-19. “Nó đã được xác định – dựa vào bằng chứng khoa học có sẵn – rằng có lý do để tin rằng các loại thuốc cụ thể đó có thể có hiệu quả trong điều trị COVID-19. Và vì không có phương thức điều trị thích hợp được chấp thuận hay phương thức điều trị thay thế nào, hiệu quả đã được biết và tiềm năng (của các loại thuốc trị sốt rét –PV) được xem trọng hơn các rủi ro đã được biết hay tiềm tàng” – FDA cho biết.