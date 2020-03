Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm ngày 1-3 kêu gọi tất cả các quốc gia nên dự trữ máy thở y tế để chuẩn bị điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng, hãng tin AFP cho biết.

"Tất cả các quốc gia nên sử dụng có hiệu quả tối đa máy đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (Pulse Ox) và hệ thống cung cấp oxy trong y tế”, AFP dẫn báo cáo của WHO.



Hệ thống máy cung cấp oxy dùng điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng. Ảnh: AFP

Theo ghi nhận, gần 3.000 người đã tử vong và hơn 88.000 người nhiễm bệnh tại 60 quốc gia trên thế giới vì dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát tại TP Vũ Hán, Trung Quốc.

WHO nhấn mạnh virus COVID-19 thường tấn công vào những người trên 60 tuổi và những ai có sức đề kháng yếu do các căn bệnh khác. WHO ghi nhận vào ngày 24-2 vừa qua, trong số gần 45.000 người có kết quả dương tính với COVID-19 tại Trung Quốc chỉ có 2,1% ở độ tuổi dưới 20.

Tổ chức này cũng nói rằng hầu hết những người mắc bệnh chỉ có các triệu chứng nhẹ, khoảng 14% mắc bệnh nặng như viêm phổi và 5% có triệu chứng bệnh nặng. Tỷ lệ tử vong trong ổ dịch có thể là từ 2% đến 5%.

Ngoài ra, WHO còn khẳng định tầm quan trọng của việc nhận biết sớm, kèm theo đó là "thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây lan, cung cấp dịch vụ chăm sóc triệu chứng cho những người mắc bệnh nhẹ và hỗ trợ tối ưu cho những người nhiễm bệnh nặng".

WHO cảnh báo rằng tỷ lệ tử vong ở những người mắc bệnh hiểm nghèo được báo cáo ở mức trên 50% vì thế các biện pháp can thiệp như cung cấp đủ lượng oxy cho phổi phải được thực hiện một cách tối đa nhất, theo AFP.