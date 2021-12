Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã xuất hiện tại ít nhất 89 quốc gia và vùng lãnh thổ và đang lây lan chóng mặt trong cộng đồng ở nhiều nơi, hãng tin Reuters cho hay.

Theo báo cáo được cập nhật hôm 18-12 của WHO, một khi đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, số ca nhiễm đang tăng gấp đôi sau từ 1,5 đến 3 ngày.

WHO cho biết cơ quan này chưa thể nắm rõ liệu sự lây lan nhanh chóng này là do khả năng lẫn tránh hệ miễn dịch, do khả năng lây nhiễm cao vốn có của biến thể này, hay do sự kết hợp của hai yếu tố trên.



Ảnh minh họa - Một bệnh viện ở Ấn Độ lập phòng bệnh riêng chuẩn bị tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Ảnh: AP

WHO nhấn mạnh rằng nguồn dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của các vấn đề bệnh lý lâm sàng do biến thể Omicron vẫn còn hạn chế. Đồng thời, thế giới cần thêm nhiều dữ liệu về mức độ bệnh nặng do biến thể Omicron, cũng như sự ảnh hưởng của yếu tố miễn dịch nhờ vaccine hoặc miễn dịch sau khi khỏi COVID-19 đối với mầm bệnh này.

WHO cũng cảnh báo rằng với số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh chóng ở nhiều nơi như Anh và Nam Phi, các bệnh viện có thể đối mặt tình trạng quá tải.

Trước đó, trang web của Đại học Hoàng gia London (Anh) hôm 17-12 đã đăng tải kết quả nghiên cứu ban đầu về biến thể Omicron, trong đó nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta.

Các dữ liệu được phân tích cũng cho thấy nguy cơ tái nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron cao gấp 5,4 lần so với nguy cơ tương tự đối với biến thể Delta.

Tương tự Anh và Nam Phi, Đan Mạch và Na Uy đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng chóng mặt sau khi phát hiện các ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, theo tờ Bussiness Insider. Nhiều ngày qua, cả bốn nước này đều liên tục báo cáo số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao nhất kể từ đầu dịch.