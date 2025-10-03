Rà soát tài khoản bất thường nhằm cảnh báo lừa đảo 03/10/2025 17:29

(PLO)- Ngành ngân hàng đang có những bước triển khai quyết liệt nhằm rà soát các tài khoản có giao dịch bất thường để đưa vào diện giám sát nhằm cảnh báo lừa đảo.

Ngày 3-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) họp báo quý III.

Tại đây, ông Lê Hoàng Chính Quang – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết tính đến tháng 9-2025, NHNN đã chủ động đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 124/298 thủ tục hành chính, chiếm 41,6%. Trong đó, 20 thủ tục được cắt giảm hoàn toàn, 104 thủ tục được đơn giản hóa. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn 529 ngày (giảm 8,8%) và 468 ngày (giảm 16,18%). Tổng chi phí tiết kiệm đạt hơn 7,6 tỉ đồng.

Ông Lê Hoàng Chính Quang – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN). Ảnh: NGỌC DIỆP

Trong công tác dữ liệu, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia đã phối hợp Bộ Công an đối soát 57 triệu hồ sơ khách hàng, làm sạch gần 44,5 triệu hồ sơ. Cục Phòng chống rửa tiền cũng đã hoàn thành làm sạch 154 triệu tài khoản và 36 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu liên quan đến phòng chống rửa tiền.

Ở cấp tổ chức tín dụng, đến ngày 22-9-2025, có 57 ngân hàng và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tích hợp tính năng đối khớp sinh trắc học với dữ liệu căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng Mobile Banking. Đồng thời, 63 ngân hàng đã triển khai tại quầy giao dịch, 32 ngân hàng và 15 tổ chức trung gian thanh toán tích hợp ứng dụng VNeID, trong đó 19 đơn vị đã triển khai chính thức.

Theo phương thức trực tuyến, đã có hơn 128,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,3 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học. Theo phương thức ngoại tuyến, 29 ngân hàng và 11 tổ chức trung gian đã ký kết với Bộ Công an triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản.

Về quy trình công nghệ, ngành ngân hàng đã thực hiện tích cực xác thực bằng OTP, sinh trắc học. Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ, AI để cảnh báo giao dịch bất thường. Ngành ngân hàng đã giám sát hoạt động của các tài khoản đáng ngờ với nhóm Big4 và MB, khoảng 600 tài khoản bất thường và đưa ra 300.000 cảnh báo, ngăn chặn mất mát 1.500 tỉ đồng.

"Nhờ áp dụng giải pháp đối chiếu sinh trắc học và làm sạch dữ liệu, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền đã giảm 59% so với cùng kỳ 2024, trong khi số tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm 52%", ông Lê Hoàng Chính Quang nói.