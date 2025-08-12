Rà soát vụ thất lạc hồ sơ dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 12/08/2025 13:50

(PLO)-Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị 7 nhà thầu cung cấp hồ sơ liên quan các gói thầu chưa quyết toán tại dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 12-8, tại họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát lại việc thất lạc hồ sơ tại dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế, cung cấp một số thông tin liên quan đến bài viết “Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hoạt động 6 năm chưa thể quyết toán do hồ sơ thất lạc” đăng trên PLO ngày 13-6.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thông tin tại họp báo. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Bích, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế đã mời bảy nhà thầu đến để thu thập, tổng hợp hồ sơ liên quan các gói thầu còn lại chưa phê duyệt quyết toán tại dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Các nhà thầu gồm: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh, Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trọng Hiếu (đều có trụ sở ở Đắk Lắk), Công ty CP Công nghệ và thiết bị Tràng An Thi, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng,Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (đều có trụ sở Hà Nội).

Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hoàn thành. Ảnh: VŨ LONG

Như PLO đã phản ánh, dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2019. Công trình có bảy tòa nhà, khoảng 1.500 giường bệnh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, được chia làm 19 gói thầu. Tuy nhiên, đến nay còn 7 gói thầu chưa thể thanh quyết toán do hồ sơ thất lạc, không tìm thấy trong quá trình lưu trữ.