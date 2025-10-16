Sắp đến hạn thông xe kỹ thuật nhưng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới đạt 50% 16/10/2025 16:43

(PLO)- Còn hơn 2 tháng nữa là đến thời hạn thông xe kỹ thuật nhưng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng đến nay mới chỉ đạt hơn 50% giá trị hợp đồng.

Ngày 16-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản về tiến độ thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tiến độ chậm 26,9% so kế hoạch

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 nằm trong danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025.

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ký cam kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, phát động kế hoạch 140 ngày đêm nhằm hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án Vành đai 3 - TPHCM và dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng thời có rất nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu thành phần 1 mới đạt được 50% giá trị hợp đồng, chậm 26,9% so với kế hoạch. Ảnh: VŨ HỘI

Tuy nhiên, đến nay tình hình thi công 2 gói thầu xây lắp sản lượng mới chỉ đạt hơn 50% giá trị hợp đồng, chậm 26,9% so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tình hình triển khai thực hiện thi công của dự án 2 tuần nay chưa có chuyển biến tích cực, thể hiện sự thiếu quyết liệt của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Xem xét sắp xếp cán bộ trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19-12-2025 là nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhằm phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Vì vậy UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ, bổ sung nhà thầu, chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường máy móc, nhân công thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm...

Bên cạnh đó tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải quán triệt, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành (cũ). Ảnh: VŨ HỘI.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai còn xác định, việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là kết quả để xem xét bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong thời gian tới.

Riêng đối với Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) chỉ đạo nhà thầu thực hiện việc thanh thải dòng chảy tại những vị trí kênh, rạch, sông suối và sửa chữa các tuyến đường công vụ, đường dân sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, người dân tham gia giao thông.

Đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để xảy ra mất an toàn giao thông do việc chậm trễ sửa chữa của các nhà thầu.

Riêng với dự án xây dựng đường Vành đai 3 - TPHCM, tiến độ thi công của 3 gói thầu đạt 47% giá trị hợp đồng (chậm 4,4% so với kế hoạch). Vì vậy UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu cần quyết tâm hơn nữa, tăng cường nhân lực, thiết bị để hoàn thành đúng tiến độ.