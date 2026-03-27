Siêu thị tung loạt giải pháp giữ giá để chia sẻ với người tiêu dùng 27/03/2026 07:37

​(PLO) - Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, hiện nay một số doanh nghiệp sản xuất bên cạnh tận dụng nguồn nguyên liệu dự trữ còn đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên chính sách giá phù hợp cho các đối tác để chia sẻ trách nhiệm với người tiêu dùng.

Trước áp lực chi phí đầu vào tăng cao của giá xăng dầu do tác động xung đột Trung Đông, các nhà sản xuất, nhà phân phối đang thực hiện nhiều giải pháp để thích ứng và giữ ổn định giá hàng hóa.

​Doanh nghiệp chuyển hướng sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước

​Ông Trần Hữu Thân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tân Bình (Nakydaco) cho biết xung đột tại Trung Đông đã gây ra nhiều khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

​Thách thức lớn nhất hiện nay là chi phí vận chuyển tàu biển, đường bộ và bao bì nhựa tăng đột biến từ 30% đến 40% tùy thời điểm. Đây là những áp lực trực tiếp mà đơn vị sản xuất và phân phối đang phải đối mặt.

​"Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều chính sách thiết thực. Những giải pháp này giúp các đơn vị có thêm động lực để tiếp tục duy trì và phát triển lĩnh vực hoạt động của mình", ông Thân chia sẻ.

​Theo ông Thân, hiện đơn vị vẫn đảm bảo cung ứng 100% nhu cầu thị trường. Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Nakydaco cam kết không tăng giá đột biến nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và giữ vững kênh phân phối.

​Công ty ưu tiên chính sách giá phù hợp cho các đối tác để chia sẻ trách nhiệm với người tiêu dùng. Song song đó, đơn vị luôn không ngừng nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, chất lượng và có giá thành tối ưu.

​Ngoài ra, công ty đang đa dạng hóa nhà cung cấp từ nội địa đến quốc tế để đảm bảo lượng hàng tồn kho phù hợp. Chúng tôi cũng đang chuyển hướng sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và thích ứng với biến động toàn cầu.

​Theo bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thực phẩm Bình Tây, doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hiện đang đối mặt với tình trạng giá logistics tăng cao. Bên cạnh đó, nguyên vật liệu đầu vào chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá gas và dầu. Đặc biệt, nhựa tăng giá đã kéo theo chi phí ngành bao bì tăng lên.

​Nhìn chung, chi phí hiện nay trên thị trường ghi nhận mức tăng từ 20% đến 30%. Tuy nhiên, do công ty sản xuất các mặt hàng là nhu yếu phẩm phục vụ đời sống người dân nên đơn vị vẫn quyết định chưa tăng giá bán.

​Bà Giàu khẳng định doanh nghiệp không lợi dụng tình hình thị trường để tăng giá. Hiện mức giá vẫn được giữ ổn định như giai đoạn trước dịch COVID-19.

​Thay vì tăng giá, đơn vị tập trung quản trị hiệu quả, cơ cấu lại giá thành và tận dụng nguồn nguyên liệu dự trữ. Đồng thời, doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đồng hành cùng người tiêu dùng.

​Theo bà Giàu, để ứng phó với tình hình hiện nay, doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số vào vận hành.

​Công ty cũng linh hoạt cho phép khối văn phòng làm việc tại nhà để tiết giảm chi phí. Riêng với bộ phận sản xuất trực tiếp, công nhân vẫn phải làm việc tại nhà máy nên đơn vị triển khai chính sách hỗ trợ bù giá xăng dầu.

​"Hiện nay tiền lương và giá bán sản phẩm đều chưa tăng, trong khi chi phí đầu vào liên tục đội lên. Đây là một bài toán rất khó đối với các doanh nghiệp", bà Giàu chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp đối mặt với chi phí vận chuyển tăng cao nhưng cam kết không tăng giá hàng hóa

Nhà bán lẻ khuyến mãi, ưu tiên nguồn cung nội địa để giảm chi phí

​Ở vai trò nhà phân phối, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết đơn vị đã chủ động làm việc với nhà cung cấp để giữ giá hợp lý cho các nhóm hàng thiết yếu. ​Với hơn 800 điểm bán, nguồn cung hàng hóa vẫn được cung ứng đầy đủ với giá ổn định không chỉ tại TP.HCM mà còn trên phạm vi cả nước.

​Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng tăng cường dự trữ hàng hóa tại các trung tâm phân phối và ưu tiên nguồn cung nội địa. Việc ưu tiên các vùng nguyên liệu gần giúp đơn vị tối ưu chi phí vận chuyển. Nhờ vậy, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá vẫn được đưa về siêu thị mỗi ngày với giá hợp lý.

​"Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định nguồn cung, duy trì mức giá hợp lý cho các mặt hàng phục vụ đời sống hằng ngày, đồng thời mang đến nhiều chương trình ưu đãi thiết thực để hỗ trợ người dân chi tiêu. Qua đó, góp phần bình ổn thị trường, hạn chế tác động của giá xăng dầu lên hàng hóa thiết yếu", ông Thắng chia sẻ.

​Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết ưu tiên số một của đơn vị là đảm bảo giỏ hàng của người tiêu dùng không bị ảnh hưởng quá nhiều với những biến động thị trường, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng mạnh.

​Hệ thống GO! tung ra chương trình "Giá luôn bất bại - Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch" là hành động thiết thực cùng người dân san sẻ nỗi lo bão giá hiện nay.

​Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam (MMVN) cho biết giá xăng dầu tăng đã tạo áp lực lên chuỗi cung ứng. Thị trường cũng biến động trong giao nhận hàng hóa chặng cuối và cước vận tải biển. Tuy nhiên, MMVN vẫn nỗ lực duy trì mặt bằng giá ổn định trong toàn hệ thống.

​Theo ông Toàn, nhằm hạn chế tác động đến người tiêu dùng, đơn vị tăng cường nguồn cung trực tiếp và phát triển nhãn hàng riêng. Hệ thống đồng thời đàm phán với nhà cung cấp lớn để duy trì giá.

​Ông Toàn đánh giá các biện pháp điều hành của Nhà nước thông qua Quỹ bình ổn xăng dầu là tín hiệu tích cực. Điều này giúp hệ thống dễ dàng làm việc với đối tác để kiểm soát chi phí.