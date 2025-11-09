Sinh viên tự tin kiếm thêm thu nhập từ công việc gia sư 09/11/2025 11:25

(PLO)-Ngày 7-11, Công ty TNHH Gia sư eTeacher tổ chức chương trình “Tôn vinh gia sư” lần thứ 8, sự kiện thường niên nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp của đội ngũ gia sư đã đồng hành cùng học sinh trong suốt năm qua.

Với chủ đề “Việc nhỏ, tâm cao, chí bền”, chương trình tôn vinh hơn 150 gia sư tiêu biểu cùng sự tham dự của ban lãnh đạo công ty và các đối tác. Theo ban tổ chức, công việc gia sư tuy thầm lặng nhưng mang giá trị lớn, khi mỗi giờ dạy là một hành trình truyền tri thức, yêu thương và niềm tin.

Chia sẻ tại sự kiện, Nhật Vy, sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết cô đến với eTeacher từ một dịp tình cờ khi công ty hợp tác với trường. “Môi trường chuyên nghiệp, sự hỗ trợ tận tâm và những buổi dạy đầy ý nghĩa giúp em phát triển kỹ năng giảng dạy, sự kiên nhẫn và tự tin kiếm thêm thu nhập từ chính kiến thức của mình”, Vy nói.

Sau gần ba năm gắn bó với hơn 10 lớp học, Vy cho rằng công việc gia sư không chỉ giúp cô trưởng thành mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến học sinh. Tại buổi lễ, cô được vinh danh là “Gia sư Giữ lửa 2025”.

Còn Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh viên năm tư Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, được trao danh hiệu “Gia sư Phong độ 2025”. Tuấn chia sẻ: “Đồng hành cùng 20 học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau cho em nhiều kỷ niệm và bài học quý giá. Dù đôi lúc mệt mỏi, em chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc”.

Theo bà Phùng Thị Phương Thảo, đại diện Công ty eTeacher, đây là dịp để cộng đồng gia sư nhìn lại hành trình đã qua, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho chặng đường mới. “Chúng tôi tự hào về đội ngũ gia sư của mình – những người đang ngày ngày dùng trí tuệ, yêu thương và sự bền bỉ để làm nên những việc nhỏ phi thường”, bà Thảo nhấn mạnh.