SJC được gia công vàng miếng SJC bị trầy xước 29/08/2025 16:56

(PLO)- Trước ngày 10-10, Công ty SJC được phép gia công lại vàng miếng SJC bị trầy xước, hoặc bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của Công ty SJC.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10-2025.

Nghị định 232 bãi bỏ hoàn toàn quy định "Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng".

Bên cạnh đó, nghị định cũng đưa ra các quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng. Chẳng hạn, xây dựng hệ thống thông tin xử lý, lưu trữ dữ liệu vàng miếng được sản xuất gồm thông tin nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN.

Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng cũng phải có một số trách nhiệm. Trong đó, xây dựng hệ thống thông tin xử lý, lưu trữ dữ liệu giao dịch mua bán vàng miếng như: thông tin căn cước đối với cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, khối lượng và giá trị giao dịch của bên mua, bán; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN.

Đáng chú ý, trước ngày Nghị định 232 có hiệu lực thi hành, Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được phép gia công lại vàng miếng từ vàng miếng SJC do Công ty SJC đã sản xuất, gia công.

Trước ngày 10-10, Công ty SJC được phép gia công lại vàng miếng SJC bị trầy xước, hoặc bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của công ty này. Ảnh: MINH TRÚC

Vàng miếng gia công có ít nhất một trong các đặc điểm như bị trầy xước, bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của Công ty SJC.

Công ty SJC chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công là vàng miếng do Công ty SJC đã sản xuất, gia công theo quy định của pháp luật.