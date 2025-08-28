Xóa bỏ độc quyền vàng miếng, khi nào nên mua vàng? 28/08/2025 10:50

(PLO)- Chuyên gia dự báo mức độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có thể giảm dần, còn khoảng 3 đến 5 triệu là hợp lý.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản Toàn cầu, TS Nguyễn Trí Hiếu, nhận xét Nghị định 232/2025 có một số điểm mới rất quan trọng.

Cụ thể, SJC sẽ không còn độc quyền sản xuất vàng miếng như hiện nay; các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ được phép sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu vàng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Nghị định mới sẽ xóa bỏ tình trạng độc quyền vàng miếng tại thị trường trong nước hiện nay. Ảnh minh họa: Kitco News

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, hai yếu tố này giúp cho thị trường tiến đến cạnh tranh hoàn hảo hơn, từ đó giúp cân bằng thị trường vàng trong thời gian sắp tới. Ở thời điểm hiện tại, thị trường vàng chưa đạt đến trạng thái như vậy, giá vàng miếng SJC đã lên đến 128 triệu đồng/lượng.

Thời gian qua, sức cầu cao nhưng nguồn cung lại rất hạn chế, điều này dẫn đến mất cân bằng cung – cầu trên thị trường vàng.

Khi nghị định vừa ban hành được thực hiện một cách toàn diện sẽ có thêm doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia vào sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm vàng. Nếu thị trường vàng cân bằng, nhiều lựa chọn, giá vàng sẽ giảm, đồng thời tiệm cận hơn với giá vàng thế giới.

Cũng theo vị chuyên gia này, trong khoảng thời gian khoảng 30 ngày, thị trường vàng sẽ ghi nhận những thay đổi rõ nét, cân bằng cung - cầu hơn, kéo giá vàng miếng trong nước tiệm cận giá vàng thế giới.

Mức độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giảm dần còn khoảng 3 đến 5 triệu là phù hợp vì vàng khi nhập khẩu vào Việt Nam còn qua rất nhiều khâu chi phí khác.

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Trí Hiếu, TS.Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng những thay đổi này sẽ làm cho thị trường vàng minh bạch hơn. Ngoài ra, góp phần tăng nguồn cung vàng, giảm tình trạng buôn lậu qua biên giới, giúp ngân hàng Trung ương kiểm soát ngoại tệ vào - ra từ xuất khẩu vàng.

Cũng theo TS Lê Xuân Nghĩa, việc chấm dứt độc quyền vàng miếng sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, không còn mức cao vô lý như hiện nay.

Trong bối cảnh nghị định 232 hứa hẹn mang lại nhiều thay đổi tích cực, trước câu hỏi khi nào có thể mua vàng, chuyên gia độc lập Trần Duy Phương cho rằng giá vàng trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm sẽ có điều chỉnh, có thể về mốc 3.100 hoặc 3.200USD/ounce, thời điểm giảm có thể rơi vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Ông Phương lý giải có quá nhiều yếu tố có thể kéo giá vàng thế giới giảm như tình hình địa chính trị đã ổn định hơn, đàm phán thương mại giữa Mỹ và các nước đối tác đang dần đi đến hoàn tất. Nhà đầu tư nên cân nhắc giải ngân tiền mua vàng khi giá vàng thế giới và trong nước chỉ còn chênh lệch khoảng 5 – 7 triệu đồng/lượng, đây là mức chênh lệch phù hợp.