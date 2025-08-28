Động thái bất ngờ của các công ty vàng sau tin xóa độc quyền vàng miếng 28/08/2025 08:46

(PLO)- Ngay sau khi nhận được thông tin xóa bỏ độc quyền vàng miếng, các doanh nghiệp vàng đã có những động thái đầu tiên.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới không có nhiều thay đổi. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,1% lên 3.394,49USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,5% lên 3.448,6USD/ounce.

Dù giá cao, vàng vẫn là tài sản yêu thích của nhiều người dân. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thị trường vàng thế giới và những tác nhân mới

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng thế giới chính là những nỗi lo của nhà đầu tư liên quan đến việc cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD và sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong ngày thứ Sáu, dự kiến chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters cho rằng chỉ số PCE nhiều khả năng đã tăng 2,6% trong tháng 7, tương đương với mức tăng của tháng 6.

Chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals, ông Jim Wyckoff, phân tích: “Nếu chỉ số PCE công bố cho thấy lạm phát gia tăng, người ta sẽ đặt câu hỏi liệu Fed có thể cắt giảm lãi suất đồng USD trong tháng 9 hay không. Tôi nghĩ nếu lạm phát tăng mạnh, khả năng Fed phải ngừng hạ lãi suất hoàn toàn có thể xảy ra”.

Giá vàng, loại tài sản không mang lại lợi suất, thường tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Vàng vốn thường được coi như loại tài sản phòng ngừa trong bối cảnh bất ổn.

Theo kết quả khảo sát của CME FedWatch Tool, thị trường hiện đang dự báo khả năng Fed cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng tới hiện ở mức khoảng 87%.

Vào đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sa thải bà Lisa Cook, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, bà sẽ không còn được làm việc trong ban điều hành của Fed. Tuy nhiên, phía luật sư của bà Cook cho biết sẽ có hành động pháp lý để ngăn chặn việc bà bị sa thải.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng cao nhất trong hơn 2 tuần. Trong ngắn hạn, các chuyên gia tin rằng giá vàng thế giới sẽ vẫn biến động trong biên độ hẹp bởi các thành viên thị trường hiện đang đánh giá xem những diễn biến mới nhất sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế.

Các doanh nghiệp vàng bạc trang sức đưa ra động thái mới

Sau khi việc độc quyền vàng miếng chính thức được xóa bỏ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đã có những động thái đầu tiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC 126 - 128 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng bán ra nhưng giảm 700.000 đồng/lượng mua vào so với đầu giờ sáng. Với động thái này, chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng SJC lên mốc 128 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, giá mua vào của các đơn vị giảm mạnh.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC 125,8 triệu đồng/lượng; tại khu vực phía Nam, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào 126,8 triệu đồng/lượng…

Trong nhiều ngày trước đó, chênh lệch giá mua vào – bán ra của vàng miếng SJC liên tục dưới mốc 2 triệu đồng/lượng.

Động thái giảm mạnh giá mua vào vàng miếng SJC của các doanh nghiệp kinh doanh vàng diễn ra ngay sau khi Nghị định mới của Chính phủ đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng được ban hành.

Trước đó, các doanh nghiệp tăng mạnh giá mua vào vàng miếng để “hút” vàng về nhưng trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp không dám thu mua vàng miếng.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 126,00 - 128,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 109,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 119,90 – 122,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 119,90 – 122,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tại công ty PNJ, chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra cũng thu hẹp 300 nghìn đồng/lượng so với những ngày trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 120,00 – 123,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại ngân hàng Vietcombank, tỉ giá đồng USD sáng nay giao dịch ở mức 26.146 – 26.536 đồng/USD (mua vào – bán ra). Như vậy, sau vài phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, tỉ giá đồng USD đang tăng trở lại.