Xóa độc quyền vàng SJC: Nhiều thương hiệu vàng mới có thể xuất hiện 27/08/2025 15:46

(PLO)- Chuyên gia cho rằng, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về hoạt động kinh doanh vàng mới được ban hành sẽ giúp tăng nguồn cung, hạ giá vàng. Tuy nhiên, tác động sẽ không thể xảy ra ngay lập tức.

Ngày 26-8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định này đưa ra nhiều thay đổi chính về chính sách.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc chấm dứt thế độc quyền nhà nước trong sản xuất vàng miếng. Thay đổi quan trọng khác là cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Như vậy, không chỉ có Công ty SJC được sản xuất vàng miếng, mà nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nếu đủ điều kiện sẽ được cấp phép sản xuất.

Thay đổi này đã được thực hiện sau 13 năm độc quyền sản xuất vàng miếng và thị trường vàng quay trở lại như trước đây khi có nhiều thương hiệu vàng miếng bên cạnh thương hiệu vàng miếng SJC.

Nghị định 232 mới được ban hành được ky vọng sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ và hạ giá vàng trong thời gian tới. Ảnh: MINH TRÚC

Giúp đa dạng hóa nguồn cung, kéo hạ giá vàng

Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia nhận định, việc sửa đổi Nghị định 24 là bước đi cần thiết để tăng tính minh bạch, đảm bảo thị trường vàng vận hành thông suốt.

Và Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trao đổi về các chính sách trong Nghị định này, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong nhận định, điểm nhấn then chốt của Nghị định là bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Thay vào đó, hoạt động sản xuất vàng miếng được xếp vào nhóm kinh doanh có điều kiện và chỉ được phép triển khai khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

“Việc Chính phủ ban hành Nghị định 232 trong bối cảnh giá vàng biến động trồi sụt và Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng trước đó đã xuất hiện những bất cập, là việc rất tốt cho doanh nghiệp và cho cả thị trường vàng miếng Việt Nam", ông Phong nhận định và cho rằng, Nghị định mới sẽ làm đa dạng hóa nguồn cung, cân đối cung cầu tốt hơn.

Đồng thời sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ và giảm bớt áp lực tâm lý của nhà đầu tư, người mua vàng. Ông Phong cũng dự báo giá vàng sẽ giảm bởi Nghị định 232 giống như "một thùng nước lạnh dội trực tiếp vào lò than hồng đang cháy".

“Sau Nghị định 232, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ giảm, cùng với đó sẽ rút ngắn khoảng cách giữa vàng trong nước với vàng thế giới, khoảng trên dưới 1 triệu đồng/lượng”, TS Nguyễn Minh Phong dự đoán.

Cùng quan điểm chuyên gia vàng Trần Duy Phương khẳng định, Nghị định số 232 ra đời là tín hiệu rất tích cực giúp hạ nhiệt thị trường.

Ông Phương nhận định, động thái này sẽ làm giảm kỳ vọng tăng giá của vàng SJC. Khả năng cao, đà tăng phi mã giá vàng trong nước sẽ dừng lại. Như vậy, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng dần rút ngắn.

Tuy nhiên, đó là tác động về tâm lý thị trường, tâm lý nhà đầu tư. Người có ý định mua vàng sẽ tạm dừng lại, nghe ngóng thêm và người đang giữ vàng rất có thể sẽ bán chốt lời.

Còn tác động tăng cung từ nhập khẩu vàng sẽ chưa thấy ngay bởi sau nghị định ban hành, còn phải chờ thông tư hướng dẫn.

Ngoài ra, gia tăng nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng trong thực tế của các doanh nghiệp cũng cần thời gian nhất định để thấy kết quả.

"Khi có thông tư hướng dẫn rõ ràng, các doanh nghiệp nhập được vàng nguyên liệu, dập ra vàng miếng SJC hay vàng miếng thương hiệu khác thì thị trường mới quay về quỹ đạo thông thường", ông Phương nói.

Ông Phương cũng đưa ra dự báo, thời gian tới chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm dần từ gần 20 triệu đồng/lượng xuống còn 16-17 triệu đồng, sau đó là 14-15 triệu đồng.

Thị trường cần hấp thụ chính sách, chưa thể hạ nhiệt lập tức

Còn ông Đinh Nho Bảng, Chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam cho biết, việc Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 và xóa bỏ độc quyền vàng miếng sẽ giúp thị trường vàng cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Tuy nhiên, theo ông Bảng, điều này cũng chưa ngay lập tức làm giảm nhiệt thị trường vàng vì giá vàng trong nước, nhất là giá vàng miếng còn phụ thuộc vào việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Bởi, doanh nghiệp nhập khẩu vàng để gắn kết thị trường trong nước và thế giới. Khi có nguồn nguyên liệu thì mới có thể sản xuất vàng, mới bán vàng ra thế giới để thu ngoại tệ về.

Tương tự, PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, chưa thể đưa ra nhận định, phân tích nào về tác động của Nghị định 232 đến thị trường giá vàng. Bởi, Nghị định mới ban hành và để Nghị định áp dụng thực tiễn sẽ cần một khoảng thời gian "hấp thụ".

"Tác động của nghị định này đến thị trường vàng cũng như giá vàng thời gian tới sẽ phải để thời gian trả lời. Hiện nay Nghị định cũng mới ban hành, chưa có thông tư hướng dẫn và vấn đề gì cũng cần thời gian để có kết quả".

Nói thêm, PGS.TS Long cho rằng, Nghị định 232 ban hành đã có những điểm mới, khắc phục sự bất cập, lỗi thời của Nghị định 24/2012 về kinh doanh vàng. Tuy nhiên, những điều kiện quy định tại Nghị định vẫn còn khắt khe với doanh nghiệp và vẫn chưa tiệm cận với những quy định quốc tế.

Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về hoạt động kinh doanh vàng với điểm sáng là xóa bỏ độc quyền vàng miếng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp. Ảnh: MINH TRÚC

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Vietcap, việc chấm dứt thế độc quyền nhà nước trong sản xuất vàng miếng đã mở ra cơ hội để Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) quay trở lại mảng kinh doanh vàng miếng, lĩnh vực mà doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ năm 2012.

Điều này đồng nghĩa PNJ có thể phát hành và phân phối vàng miếng mang thương hiệu riêng, bổ sung nguồn thu cho công ty. Tuy vậy, Vietcap kỳ vọng rằng mảng này không trở thành trụ cột chiến lược của PNJ do biên lợi nhuận thấp, trong khi mảng bán lẻ trang sức vẫn mang lại hiệu quả cao hơn.

Ngoài ra, với quy định cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, Vietcap dự báo PNJ có thể bắt đầu được cấp phép nhập khẩu từ năm 2026.

Điều này được kỳ vọng sẽ giúp PNJ được chủ động hơn trong nguồn cung vàng, giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa. Ngoài ra, PNJ có cơ hội mở rộng xuất khẩu.

Hiện hoạt động xuất khẩu của PNJ chỉ chiếm khoảng 1% doanh thu bán lẻ và có biên lợi nhuận một chữ số. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu, công ty có thể tăng sản lượng, củng cố chỗ đứng ở các thị trường quốc tế như Mỹ, Anh và Úc.

Từ đó, góp phần tăng trưởng doanh thu và củng cố vị thế thương hiệu trong ngành kim hoàn.