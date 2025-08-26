Hết thời độc quyền vàng miếng, vàng lậu hết cửa

Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Cho phép sản xuất vàng miếng
Theo đó, Nghị định 232 bổ sung thêm "hoạt động sản xuất vàng miếng" vào phạm vi điều chỉnh của hoạt động kinh doanh vàng.
Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép sản xuất; hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.
Trước đó, Nghị định 24 quy định: Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được NHNN cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.
Như vậy, với Nghị định 232, vàng miếng có thể được sản xuất bởi doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và NHNN.
Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng
Ngoài ra, Nghị định 232 bổ sung quy định về điều kiện cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng. Theo đó, Thống đốc NHNN quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.
Cụ thể hơn, doanh nghiệp được NHNN xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên (Nghị định 24 quy định là từ 100 tỉ đồng trở lên).
Cạnh đó, không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả. Có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, quy trình sản xuất vàng miếng, quy trình giám sát sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Còn Ngân hàng thương mại được NHNN xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.
Ngân hàng phải có quy định nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, quy trình sản xuất vàng miếng, quy trình giám sát sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Nghị định 232 yêu cầu thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng, phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngoài ra, khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN.
Chỉ được nhập khẩu vàng có hàm lượng từ 99,5% trở lên
Về xuất, nhập khẩu vàng miếng, Nghị định 232 bổ sung quy định NHNN cấp hạn mức hàng năm và Giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để xuất, nhập khẩu vàng miếng.
Doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài được NHNN xem xét cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm nếu có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng gia công.
Hàng năm, NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Và nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với hợp đồng gia công.
Còn doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng có nhu cầu nhập khẩu vàng do doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài được NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu nếu là doanh nghiệp có đăng ký hoạt động khai thác vàng trong giấy chứng nhận đầu tư.
Vàng nguyên liệu dự kiến nhập khẩu do doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài hoặc được phân chia sản phẩm theo thỏa thuận khai thác vàng ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, Nghị định quy định các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép xuất, nhập khẩu vàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 99,5% trở lên.
Cùng với đó, vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; bán cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng; bán cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
Theo Nghị định 232, NHNN có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh tổng hạn mức hàng năm đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.
Trên cơ sở đó, NHNN thực hiện cấp hạn mức hàng năm theo quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; tình hình xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu của các năm trước (nếu có) và nhu cầu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Thống đốc NHNN sẽ quy định cách thức phân bổ hạn mức hàng năm.
Bên cạnh đó, NHNN có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ, ngành để thiết lập hệ thống thông tin, xây dựng, lưu trữ dữ liệu về thị trường vàng, kết nối cung cấp thông tin cho cơ quan liên quan nhằm tăng tính minh bạch.