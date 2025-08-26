Hết thời độc quyền vàng miếng, vàng lậu hết cửa 26/08/2025 15:05

(PLO)- Theo Nghị định mới ban hành, doanh nghiệp được phép sản xuất vàng miếng nếu có vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng.

Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cho phép sản xuất vàng miếng

Theo đó, Nghị định 232 bổ sung thêm "hoạt động sản xuất vàng miếng" vào phạm vi điều chỉnh của hoạt động kinh doanh vàng.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép sản xuất; hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Trước đó, Nghị định 24 quy định: Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được NHNN cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Như vậy, với Nghị định 232, vàng miếng có thể được sản xuất bởi doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và NHNN.

Cho phép doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng nếu đủ điều kiện theo quy định. Ảnh: MINH TRÚC

Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng

Ngoài ra, Nghị định 232 bổ sung quy định về điều kiện cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng. Theo đó, Thống đốc NHNN quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.

Cụ thể hơn, doanh nghiệp được NHNN xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên (Nghị định 24 quy định là từ 100 tỉ đồng trở lên).

Cạnh đó, không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả. Có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, quy trình sản xuất vàng miếng, quy trình giám sát sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Còn Ngân hàng thương mại được NHNN xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngân hàng phải có quy định nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, quy trình sản xuất vàng miếng, quy trình giám sát sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng. Ảnh: X.Đ

Nghị định 232 yêu cầu thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng, phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN.