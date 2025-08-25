Giá vàng đang đứng trước 2 kịch bản: Giảm còn 70 triệu hoặc vọt lên 147 triệu đồng/lượng 25/08/2025 17:51

(PLO)- Hiện giá vàng đang có xu hướng tăng vì Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã mở ra thông điệp cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tới.

Giá vàng thế giới hôm nay (25-8) chạm mức 3.367 USD/ounce, tương đương 108 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đang có xu hướng tăng vì Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã mở ra thông điệp cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tới.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin vàng Kitco, ông Philip Streible, kinh tế trưởng Quỹ Blue Line Futures, cho biết tiềm năng giá vàng sẽ cao hơn nữa trong thời gian tới. Nhưng sự bứt phá chưa thể đến sớm vì phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 8 này. Nếu lạm phát hạ nhiệt, Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất, khi đó giá vàng tăng tốc. Ngược lại, giá vàng có thể đảo chiều giảm mạnh.

Cùng góc nhìn, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường FxPro đánh giá, tình trạng quá mua (overbought) đang tích lũy, tiềm năng giảm giá là rất lớn và có thể đẩy giá vàng rớt xuống mức đến 3.000 USD, thậm chí 2.200 USD/ounce (70,4 triệu đồng/lượng).

Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá cũng không kém ấn tượng, khi có thể chạm 4.600 USD (147 triệu đồng/lượng) nếu Fed chuyển sang chế độ nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ.

Theo Gold Price, hiện người mua vàng dài hạn vẫn có lãi. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi đến 60 USD/ounce, tương đương 1,9 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 456 USD/ounce, tương đương 14,6 triệu đồng/lượng.