Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ cách lựa chọn bánh trung thu an toàn 29/09/2025 14:58

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đưa ra thị trường rất nhiều sản phẩm khác nhau...

Sở An toàn thực phẩm khuyến cáo lựa chọn bánh trung thu an toàn. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn và sử dụng các sản phẩm bánh trung thu để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Bánh trung thu là sản phẩm sản xuất theo mùa vụ, hạn sử dụng ngắn. Người tiêu dùng khi mua cần chú ý bao bì phải còn nguyên vẹn, ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần nguyên liệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Về chất lượng, bánh cần có hình dáng đồng đều, không nứt vỡ hay biến dạng, màu sắc hài hòa đặc trưng, không có dấu hiệu mốc hoặc bất thường.

Khi mở bao bì, sản phẩm phải có mùi vị thơm ngon đặc trưng, không xuất hiện mùi lạ, mùi ôi thiu.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng bánh đã hết hạn, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc có dấu hiệu bị mốc. Việc chọn và sử dụng bánh trung thu an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn góp phần trong công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP.

Theo PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hằng năm TP.HCM thành lập các đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu. Trong đó, đáng lưu ý là các cơ sở nhỏ lẻ và sản phẩm bánh nhà làm.

Bà Lan đánh giá đây mới là nhóm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Với các doanh nghiệp lớn, nguy cơ vi phạm an toàn thực phẩm không cao nên cơ quan chức năng chỉ kiểm tra vi sinh và các chất có hại ở giai đoạn cuối. Ngược lại, bánh trung thu nhà làm, nhất là loại quảng cáo tràn lan trên mạng, cần được quản lý chặt chẽ như các thực phẩm khác.

"Mọi sản phẩm đưa ra thị trường đều phải đáp ứng điều kiện pháp lý như giấy khám sức khỏe, thủ tục tự công bố, nguyên liệu có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Cơ sở nhỏ lẻ không đủ điều kiện sẽ bị xử phạt, thậm chí cấm sản xuất", PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.

Bà cũng kêu gọi cộng đồng lựa chọn sản phẩm từ cơ sở được cấp phép, kiểm tra việc tự công bố, đồng thời phản ánh kịp thời khi phát hiện vi phạm để góp phần bảo đảm thị trường an toàn, nhất là dịp Tết Trung thu.