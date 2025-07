Sóng gió bủa vây Messi và trận MLS All Star 24/07/2025 13:45

(PLO)- Lionel Messi một lần nữa lại khiến làng bóng đá Mỹ dậy sóng khi siêu sao người Argentina bất ngờ vắng mặt vào phút chót trong trận đấu MLS All Star khiến nhiều người đặt câu hỏi: Có hay không việc anh và đồng đội Jordi Alba bị xử phạt?

Theo kế hoạch, Messi và Alba, hai ngôi sao hàng đầu của CLB Inter Miami, được kỳ vọng sẽ ra sân trong đội hình Các ngôi sao ở giải Nhà nghề Mỹ MLS All Star đối đầu với đội All Star đến từ Liga MX (Mexico) tại sân vận động Q2, Austin.

Tuy nhiên, thông tin vào sáng 24-7 khiến người hâm mộ bất ngờ: Cả hai sẽ không góp mặt, và lý do đằng sau vẫn chưa được làm rõ. Điều này làm dấy lên khả năng hai cựu ngôi sao của Barca bị cấm thi đấu một trận theo quy định của MLS, vốn yêu cầu các cầu thủ được triệu tập tham gia MLS All Star phải ra sân nếu không có lý do chính đáng như chấn thương.

Câu trả lời vẫn chưa có, nhưng sự im lặng của Ủy viên MLS, ông Don Garber, đã khiến dư luận càng thêm tò mò. Don Garber đã từ chối đưa ra lập trường rõ ràng. Trước câu hỏi liệu Messi có bị cấm thi đấu trong trận tiếp theo của Inter Miami gặp FC Cincinnati vào cuối tuần, ông chỉ trả lời: “Chúng tôi đang xử lý tình huống và chưa cần nói đến điều đó lúc này”.

Ủy viên MLS Don Garber (bìa phải) không có câu trả lời rõ ràng về lệnh trừng phạt Messi khi không tham gia đội hình MLS All Star. Ảnh: EPA.

Những lời lấp lửng này của Don Garber khiến báo chí và người hâm mộ không khỏi thất vọng. Tâm lý kỳ vọng vào sự minh bạch, đặc biệt khi liên quan đến một siêu sao tầm cỡ như Messi, là điều dễ hiểu.

Điều đáng nói là Messi hoàn toàn không có dấu hiệu chấn thương. Anh vừa ghi cú đúp trong chiến thắng New York Red Bulls 5-1 vào cuối tuần trước cùng hai kiến tạo, cho thấy phong độ và thể lực không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Garber cũng không quên nhấn mạnh rằng lịch thi đấu của Inter Miami khác biệt với phần còn lại của giải đấu: Messi đã thi đấu 9 trận trong vòng 35 ngày, bao gồm các giải quốc nội và Club World Cup, một khối lượng vận động không nhỏ với một cầu thủ 38 tuổi.

Garber đang phải đối diện tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Một mặt, ông cần bảo vệ uy tín và tính công bằng của giải đấu bằng cách thực thi quy định một cách công khai, kể cả khi người vi phạm là ngôi sao lớn nhất. Mặt khác, bất kỳ động thái nào nhắm đến Messi đều có thể làm tổn hại đến hình ảnh và lợi ích thương mại mà anh mang lại cho MLS.

Siêu sao Messi và đồng đội Jordi Alba không theo lệnh triệu tập của MLS All Star mà không có lý do chính đáng như chấn thương. Ảnh: EPA.

Không thể chối cãi Messi là biểu tượng bóng đá toàn cầu. Kể từ khi đến Mỹ sau kỳ World Cup 2022 huy hoàng, Messi đã biến MLS trở thành tâm điểm, tăng lượng người xem, bán vé và tạo động lực chưa từng có cho giải đấu.

Nhưng sự vắng mặt của Messi cũng phơi bày một thực tế khó xử: MLS All Star cần có Messi, nhưng đồng thời không thể để anh đứng ngoài luật chơi. Điều đó giải thích tại sao Garber nói “đáng lẽ chúng tôi phải được thông báo sớm hơn”, một lời chỉ trích nhẹ nhàng nhưng đủ cho thấy ban tổ chức bị động.

Thêm vào đó, phát biểu của HLV Javier Mascherano, người từng thi đấu cùng Messi ở tuyển Argentina và hiện là thành viên Inter Miami, càng làm câu chuyện thêm phức tạp. Ông nói rằng mình muốn Messi và Alba được nghỉ, nhưng không có quyền quyết định cuối cùng. Điều này cho thấy khả năng vắng mặt đã được cân nhắc trước đó, chỉ là không ai dám khẳng định chắc chắn.

Về phía người hâm mộ, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi. Trận MLS All Star lẽ ra là sân khấu để Messi thể hiện và quảng bá cho giải đấu Mỹ, nhưng lại thiếu đi nhân vật chính. Câu hỏi đặt ra là liệu sự vắng mặt này có làm tổn thương hình ảnh của giải hay không, và liệu MLS có đủ dũng cảm xử lý công bằng, kể cả khi người vi phạm là gương mặt đại diện của họ.

MLS đang rất khó xử khi Messi "một mình một chợ". Ảnh: EPA.

Một chi tiết thú vị là khi được hỏi liệu David Beckham, cựu cầu thủ Los Angeles Galaxy và hiện là đồng sở hữu Inter Miami, hay Messi mới là người có ảnh hưởng lớn nhất tới MLS, ông Garber trả lời khéo léo: “MLS sẽ không như ngày nay nếu không có Beckham, nhưng cũng sẽ không thể như bây giờ nếu thiếu Messi”. Câu nói thể hiện rõ vai trò kép của Messi vừa là tài sản chiến lược, vừa là thách thức trong việc quản lý minh bạch.

Trận đấu với FC Cincinnati sắp tới liệu có Messi hay không, giờ đây đã trở thành một trong những tâm điểm của tuần lễ bóng đá Mỹ. Nhưng sâu xa hơn, câu chuyện không chỉ là một trận bóng của MLS All Star, mà còn là bài kiểm tra đối với sự công bằng, tính minh bạch và khả năng cân bằng giữa thương mại và kỷ cương trong một giải đấu đang vươn mình ra toàn cầu như MLS.