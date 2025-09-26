Sửa Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ: Chuyển 1 số nhiệm vụ từ Bộ Xây dựng sang Bộ Công an 26/09/2025 11:36

Bộ trưởng Bộ Công an vừa thay mặt Thủ tướng ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó có Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ với nhiều thay đổi lớn về phân công nhiệm vụ giữa các bộ.

Theo dự thảo, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) sẽ chuyển sang Bộ Công an.

Cụ thể, Bộ Công an sẽ đảm nhiệm việc quy định mẫu giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế; quy trình, thủ tục cấp và sử dụng giấy phép lái xe. Đồng thời, Bộ Công an cũng thay Bộ Xây dựng quy định hình thức, nội dung và quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe; tiêu chuẩn sát hạch viên; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Ngành công an sẽ quản lý đầu ra trong đào tạo lái xe. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an còn được giao thẩm quyền quy định điều kiện, trình tự, thủ tục về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe.

Bộ Công an cũng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý thống nhất về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đồng thời xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo tờ trình, Bộ Xây dựng tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản lý nhà nước về đào tạo lái xe; kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới. Bộ Xây dựng cũng sẽ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em trên phương tiện giao thông cơ giới.

Việc điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh Quốc hội đã chấp thuận để Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp bằng lái xe. Sự phân công mới nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.