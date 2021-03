Cọng kẽm cuộn chặt cổ tay do buồn ngủ vì làm suốt ngày

Sáng 2-3, BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện (BV) Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, cho biết nơi đây vừa xử lý trường hợp bị cọng kẽm cuộn chặt cổ tay.

Trước đó, anh PVL (29 tuổi, ở tỉnh Trà Vinh) được đưa đến BV trong tình trạng có một vòng siết chặt cổ tay trái. Bàn tay và ngón tay tím, thiếu máu nuôi toàn bộ, lạnh, mất chức nặng vận động và cảm giác.



Cổ tay trái anh L. bị trật gãy do dây kẽm cuộn. Ảnh: BVCC

Anh L. cho biết công việc hàng ngày của anh là đứng máy cuộn tròn các cọng dây kẽm. Khuya 26-2, do mệt mỏi và buồn ngủ vì làm suốt ngày nên anh bị cọng kẽm cuộn vào cổ tay trái, siết chặt. Anh L. kêu cứu và được đồng nghiệp tắt máy, cắt cọng kẽm cuốn vào cổ tay, sau đó đưa tới BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM.



Tại đây, các BS khoa Vi phẫu tạo hình gồm Huỳnh Quang Tuyến và Văn Tiến Chương cắt lọc những phần cơ, da hoại tử và xuyên kim khóa cố định khớp cổ tay. Tiếp theo, các BS xử lý vết thương và khâu nối gân duỗi sau khi bàn tay ổn định.

Hiện bàn tay trái anh L. hồng ấm, có cảm giác một phần, cử động nhẹ và không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Theo BS Võ Hòa Khánh, BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn lao động như bị siết, ép mạch máu ngón tay do đeo nhẫn, do bù loong, con tán, do dây kẽm nhưng thường chỉ bị 1 hoặc 2 ngón tay. Riêng trường hợp anh L. bị kẽm cuộn nguyên vùng cổ tay rất hiếm gặp.

“Anh L. may mắn được đồng nghiệp cắt bỏ dây kẽm trong vòng 2 tiếng đầu và đưa đến BV sớm nên bàn tay trái đã được xử trí kịp thời. Anh L. tiếp tục được dùng kháng sinh mạnh chống nhiễm trùng. Sau đó sẽ khâu da, ghép da bổ sung và khâu phục hồi gân duỗi sau khi đã ổn định hoàn toàn” – BS Khánh nói.