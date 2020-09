Người nước ngoài đến Hà Nội sẽ được chọn khách sạn cách ly

Chiều 4-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đã chủ trì phiên họp với trực tuyến với các quận, huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.



Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 19-8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Lũy tích đợt 3 (từ ngày 25-7 đến nay), có 38 ca mắc, chưa có ca tử vong. Trong đó, 11 ca ngoài cộng đồng và 27 ca từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. Từ ngày 31-8 đến 4-9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã xét nghiệm PCR cho 502 trường hợp, cho kết quả âm tính.



Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý

Ngoài ra, các bệnh viện đã khám sàng lọc 1.849 bệnh nhân và xét nghiệm PCR cho 1.611 người, kết quả 3 bệnh nhân dương tính (BN 812, BN 867, BN 962), còn lại âm tính. Hiện các bệnh viện còn cách ly điều trị 64 bệnh nhân nghi ngờ.

Sở Y tế cũng đã tiếp tục kiểm tra công tác phòng dịch ở các cơ sở y tế. Kết quả có 78/81 bệnh viện đạt mức an toàn (96%). Chỉ còn 1 bệnh viện an toàn ở mức thấp là Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 và sở đã yêu cầu bệnh viện này phải khắc phục trong 1 tuần. Còn 2 cơ sở y tế không đảm bảo an toàn vẫn phải dừng hoạt động là Bệnh viện mắt Hightech và Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Kết luận phiên họp, ông Quý cho biết đến thời điểm này Việt Nam và Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. “Hà Nội đã qua 16 ngày không có ca mắc mới, còn 12 ngày nữa nếu tiếp tục không có ca nhiễm mới thì theo quy định TP sẽ hết dịch”, ông Quý nói.

Ông Quý cũng lưu ý thời gian tới tất cả bệnh viện của TP phải khắc phục hết các thiếu sót, đảm bảo 100% bệnh viện phải an toàn.

“Theo đánh giá của Bộ Y tế hiện vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng,còn nguy cơ xuất hiện ca nhiễm mới. Do đó, chúng ta phải xác định tinh thần phòng chống dịch lâu dài cho đến khi có vaccine theo tinh thần vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả” - ông Quý nói.

Ông Quý cũng giao Sở Y tế xây dựng quy trình với người nhập cảnh có nhu cầu cách ly thu phí. Đối với người Việt Nam khi nhập cảnh sẽ được đưa về cách ly tập trung xét nghiệm ngay, nếu dương tính thì chuyển cơ sở điều trị. “Sau đó tùy theo nguyện vọng, họ sẽ đăng ký và TP sẽ giải quyết” - ông Quý nói.

Đối với người nước ngoài nhập cảnh dưới 14 ngày, TP sẽ lựa chọn các khách sạn đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, an toàn phòng chống dịch để khách lựa chọn, ký kết hợp đồng.