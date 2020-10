Nguyên nhân khiến sản phụ tử vong sau gây tê tủy sống

Ngày 15-10, ông Nguyễn Quang, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện (BV) đa khoa tư nhân Phúc Hưng, cho biết loại thuốc sử dụng gây tê cho sản phụ PTKD (25 tuổi, ngụ xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) là Bupivacaine WPW Spinal 0,5 Heavy (gọi tắt là Bupivacaine) do Ba Lan sản xuất.

Ông Quang cho hay, sau khi xảy ra sự cố, BV đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. BV cũng tạm ngưng sử dụng loại thuốc này.

“Sản phụ bị ngộ độc thuốc tê Bupivacaine, đây là loại thuốc BV nhập sử dụng lâu nay. Sau sự cố ở Đà Nẵng (sản phụ tử vong cũng dùng thuốc Bupivacaine do Ba Lan sản xuất – PV), chúng tôi đã cho ngưng sử dụng loại thuốc này. Sau đó Bộ Y tế điều tra vụ sản phụ ở Đà Nẵng không liên quan đến thuốc nên chúng tôi sử dụng lại” - ông Quang thông tin.



Em bé con của sản phụ D. đang được chăm sóc tại BVĐK tư nhân Phúc Hưng. Ảnh: CX

Theo ông Quang, BVĐK tư nhân Phúc Hưng đang sử dụng ba loại thuốc gây tê cho sản phụ. Tuy nhiên, hai loại thuốc khác chỉ sử dụng cho các trường hợp sản phụ yêu cầu điều trị dịch vụ, còn bệnh nhân có sử dụng bảo hiểm sẽ dùng loại Bupivacaine do Ba Lan sản xuất.

“Suốt thời gian dùng loại thuốc này để gây tê cho sản phụ, BV chưa ghi nhận trường hợp nào bất thường. Đây là biến cố đầu tiên của BV” - ông Quang nói.

Ông Quang cho hay, sau khi xảy ra sự cố, BV đã thăm hỏi, động viên người nhà, tham gia cùng gia đình lo hậu sự cho sản phụ xấu số. Còn em bé hiện sức khỏe tốt, đang được chăm sóc tại BV, khi gia đình xong việc sẽ nhận lại.

“Về lâu dài, BV có ý định nuôi và chăm sóc sức khoẻ cho em bé đến 18 tuổi. Đây không phải là do chúng tôi làm sai nên đền bù mà do BV có quỹ, nếu gặp sự cố không may xảy ra dù đúng hay sai cũng hỗ trợ cho bệnh nhân” - ông Quang thông tin thêm.



BVĐK tư nhân Phúc Hưng. Ảnh: CX

Như PLO đã thông tin, lúc 7 giờ 50 phút ngày 13-10, sản phụ D. nhập viện trong tình trạng đau bụng. Bác sĩ chẩn đoán sản phụ mang thai lần hai, 39 tuần, ngôi đầu tiền chuyển dạ/vết mổ cũ.

Lúc nhập viện, sản phụ tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng trung bình, mạch 70 lần/phút, huyến áp 110/70 mmHg.

Tiếp nhận sản phụ, các bác sĩ tiến hành gây tê tuỷ sống bằng thuốc Bupivacain WPW Spinal 0,5 % Heavy (do Ba Lan sản xuất). Khoảng năm phút sau, sản phụ xuất hiện đau tê vùng mông rồi co giật hai chân.

Tiếp đến, sản phụ được hội chẩn và chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hồi sức, sau đó chuyển đến TP Đà Nẵng nhưng tình trạng yếu dần rồi tử vong.