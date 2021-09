Trước 10-9, cần lập kế hoạch chi tiết tiêm vaccine ngừa COVID-19 tới từng quận, huyện Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 với bốn địa phương gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương vào sáng 6-9. Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, đến nay Bộ Y tế đã phân bổ 30 đợt vaccine ngừa COVID-19 với tổng số 32,8 triệu liều cho các địa phương, đơn vị. Riêng TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương được phân bổ gần 15 triệu liều, chiếm 45% lượng vaccine trên cả nước. Theo dự kiến, trong tháng 9 và quý IV, lượng vaccine về nhiều, đặc biệt với các loại vaccine như AstraZeneca, Pfizer và Sinopharm. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương nghiêm túc thực hiện Công điện 1102 của Thủ tướng. Thứ trưởng đề nghị các địa phương cần có kế hoạch chi tiết về tiêm chủng vì sau ngày 15-9, mỗi quận, huyện sẽ áp dụng các hình thức giãn cách xã hội khác nhau. Khi đó, mỗi địa bàn cần hình thức tổ chức tiêm chủng khác nhau.