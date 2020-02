Thanh niên tự bẻ gãy 'súng' rồi xin BS 'cứu giống nòi nhà em'

Ngày 7- 2, BV Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, BS Bùi Hồng Quang và BS Huỳnh Đức Lâm (Khoa Ngoại- Sản- Bệnh viện Đa Khoa 115 Nghệ An) vừa mổ cấp cứu để cứu dương vật cho nam bệnh nhân 32 tuổi.

Nam bệnh nhân nhà ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được đưa đến BV Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu vào ngày 4-2, trong tình trạng dương vật bị biến dạng, bầm tím, sưng nề do tự bẻ gãy.

Các y, BS siêu âm cho thấy dương vật của bệnh nhân đã vỡ vật hang, cần phẫu thuật ngay để xử lý tình trạng bầm máu, khâu vết rách và chỉnh thẳng.

Các BS phải mất một giờ đồng hồ phẫu thuật, xử trí máu bầm, cắt bỏ sẹo, khâu vết rách và chỉnh thẳng dương vật cho bệnh nhân.

Theo BS Bùi Hồng Quang: “Bệnh nhân này không những vỡ vật hang mà còn rách một phần vật xốp, nên ca phẫu thuật có phần khó khăn hơn. Kíp mổ đã lấy được máu tụ, khâu phục hồi bao trắng dương vật”.

Hiện sức khỏe nam bệnh nhân đang bình phục dần.