Tỷ giá trung tâm tăng hơn 1%, can thiệp khi cần thiết

Tại cuộc họp báo ngày 13-6, Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sáu tháng đầu năm 2019, NHNN tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản ổn định, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-9%/năm với ngắn hạn, 9-11%/năm với trung và dài hạn.

Đến ngày 10-6, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,75% so với cuối năm 2018. Tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được tăng cường kiểm soát.

Thị trường tương đối ổn định, tỉ giá diễn biến bám sát điều kiện thị trường; thanh khoản đảm bảo, giao dịch ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Đến ngày 6-6, tỉ giá trung tâm ở mức 23.060 VND/USD, tăng 1,03% so với cuối năm 2018; tỉ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng khoảng 23.408 VND/USD, tăng 0,90% so với cuối năm 2018; tỉ giá niêm yết của Vietcombank ở mức 23.355/23.475VND/USD, tăng 0,86%/0,99% so với cuối năm 2018.

Đại diện NHNN cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; kết hợp đồng bộ các công cụ, can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết để ổn định thị trường.

Tập trung phân bổ nguồn vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng.

Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán…; tăng cường quản lý rủi ro các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng.