Tân Thanh Container khẳng định vị thế thương hiệu Việt tại Triển lãm Thành tựu Quốc gia A80 19/09/2025 11:01

(PLO)- Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội A80, sự kiện kỷ niệm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đã chính thức khép lại. Đây là hoạt động quy mô quốc gia nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiều lĩnh vực.

Trong gần 120 doanh nghiệp được lựa chọn tham dự, Tân Thanh Container góp mặt với vai trò đại diện tiêu biểu của ngành sản xuất và dịch vụ logistics. Sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp đã khẳng định năng lực sản xuất, uy tín thương hiệu cũng như đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Sự tham gia tại triển lãm được xem là dấu ấn quan trọng, góp phần củng cố vị thế của Tân Thanh Container trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

A80: Sân khấu tôn vinh năng lực "Made In Vietnam"

Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội A80 chính là một sự kiện trọng điểm được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá những thương hiệu Việt xuất sắc.

Tại phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc” (Sảnh 3, gian H3 - 019), Tân Thanh Container đã tạo nên một dấu ấn nổi bật, truyền tải thông điệp: “Vững bước tiên phong, vươn tầm thế giới”. Gian hàng đã thu hút sự quan tâm lớn của lãnh đạo các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và đông đảo khách tham quan. Sự hiện diện của Tân Thanh là minh chứng cho tinh thần yêu nước, khát vọng hội nhập và quyết tâm phát triển của một thương hiệu đã gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khám Phá Giải Pháp Vận Tải Toàn Diện

Tại Triển lãm A80, Tân Thanh Container đã giới thiệu các sản phẩm chủ lực và chia sẻ định hướng phát triển bền vững. Khu vực trưng bày giới thiệu các mô hình container và sơ mi rơ moóc chuyên dùng cùng các giải pháp logistics thông minh. Tân Thanh cung cấp một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm thế mạnh như container khô tiêu chuẩn, container lạnh hiện đại, container văn phòng tiện nghi, và các dòng sơ mi rơ moóc chuyên dụng (moóc xương, moóc sàn, moóc bửng có mui, moóc bồn...).

Gian hàng của Tân Thanh không chỉ trưng bày mô hình sản phẩm mà còn minh chứng chất lượng qua những con số và quy trình cụ thể. Quý vị đã được tìm hiểu về nhà máy sản xuất sơ mi rơ moóc 40.000m² tại Tp. Hồ Chí Minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, IICL, AWS. Việc sử dụng vật liệu và linh kiện cao cấp như thép siêu cường của Đức, trục FUWA, phanh Sealco Mỹ, cùng công nghệ sơn tĩnh điện 4 bước đã khẳng định cam kết của Tân Thanh trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm ở chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt: Ghi dấu ấn trên truyền thông Quốc gia

Sự hiện diện của Tân Thanh tại Triển lãm A80 đã thu hút sự quan tâm lớn từ các cơ quan truyền thông Quốc gia. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) đã đưa tin về các giải pháp đột phá và năng lực sản xuất của chúng tôi. Việc được các đài truyền hình lớn ghi nhận là minh chứng rõ nét cho uy tín và vị thế của Thương hiệu Quốc gia, giúp Tân Thanh lan tỏa thông điệp về chất lượng và sự đóng góp của mình đến đông đảo công chúng và đối tác trên cả nước.

Phát Triển Bền Vững và Trách Nhiệm Với Cộng Đồng

Tân Thanh đã giới thiệu các giải pháp xanh như sơn tĩnh điện thân thiện môi trường, hệ thống điện mặt trời và mô hình quản lý sản xuất JIT và FIFO nhằm giảm phát thải và hạn chế tồn kho. Những cải tiến này giúp doanh nghiệp vừa tối ưu chi phí, vừa đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển xanh của đất nước.

Song song với phát triển sản xuất, Tân Thanh còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình thiện nguyện như tặng xe cứu thương, xây nhà tình thương, trao học bổng, hỗ trợ phẫu thuật mắt cho người nghèo.

Lời Tri Ân Sâu Sắc và Hứa Hẹn Tương Lai Hợp Tác

Tại gian hàng, nhiều khách hàng và đối tác quốc tế đã bày tỏ ấn tượng trước năng lực sản xuất, quy mô và chiến lược phát triển bền vững của Tân Thanh. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp kết nối, trao đổi và mở rộng hợp tác trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tân Thanh Container xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng và Đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi. Từ một xưởng cơ khí nhỏ, Tân Thanh đã vươn lên thành một thương hiệu quốc gia, có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với tầm nhìn dài hạn và khát vọng không ngừng đổi mới, Tân Thanh cam kết tiếp tục góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững của đất nước. Sự tin tưởng của Quý vị là nguồn động lực để Tân Thanh luôn giữ vững triết lý "Luôn dẫn đầu về chất lượng" và kiến tạo những giá trị mới trong ngành logistics.

Xin kính chúc Quý vị sức khỏe, thành công và rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị trong các dự án và hợp tác trong tương lai.