TAND Khu vực 10 - Đồng Nai cảnh báo nạn lừa đảo khi ký hợp đồng đại diện theo ủy quyền 08/08/2025 13:29

(PLO)- TAND Khu vực 10 - Đồng Nai thông báo người dân hãy cẩn thận khi ký hợp đồng đại diện theo ủy quyền đối với người lạ để tránh bị thiệt hại về tài sản...

Theo thông báo của TAND Khu vực 10 - Đồng Nai, thời gian gần đây, có một số người thường xuyên làm đơn khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

Những người này không phải phải là Luật sư hay Trợ giúp viên pháp lý theo quy định của pháp luật - nhưng thường xuyên ngồi bên ngoài, kế bên Văn phòng tiếp nhận đơn của TAND Khu vực 10 - Đồng Nai hoặc đứng trong khuôn viên Tòa án để tiếp xúc với người dân, đương sự nhằm mục đích làm quen, xin số điện thoại và nhận đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng.

Thông báo của TAND Khu vực 10 - Đồng Nai.

Lãnh đạo TAND Khu vực 10 - Đồng Nai thông báo đến Nhân dân và các đương sự tham gia vụ án, vụ việc tại Tòa này hãy cẩn thận, lưu ý khi ký hợp đồng đại diện theo ủy quyền đối với một số người như trên để tránh thiệt hại về tài sản của người dân, đương sự trong các vụ án, vụ việc mà Tòa đang thụ lý, giải quyết.

Lãnh đạo TAND Khu vực 10 - Đồng Nai sẽ báo cáo vụ việc trên đến lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Nai, đồng thời báo cáo với Công an có thẩm quyền để theo dõi, kịp thời xử lý nếu có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của công dân, nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đương sự khi tham gia tố tụng tại Tòa án.