TAND khu vực 2 - TP.HCM thụ lý vụ ca sĩ Jack yêu cầu xác định cha cho con 13/08/2025 19:09

(PLO)- Vụ tranh chấp về xác định cha cho con của ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sỹ Jack-J97) đã được TAND Khu vực 2 - TP.HCM thụ lý theo quy định.

TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã có thông báo thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về tranh chấp xác định cha cho con, giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sỹ Jack-J97) và bị đơn bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Theo thông báo về việc thụ lý vụ án, ngày 30-6-2025, TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã nhận hồ sơ theo quyết định chuyển vụ án của TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND Khu vực 16 - TP.HCM).

Tại đơn khởi kiện ngày 28-3-2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết các nội dung, gồm: Xác định trẻ TYĐ là con ruột của ông. Bà Trần Nguyễn Thiên An không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với trẻ Đ.

Kèm theo đơn khởi kiện là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm 135 bút lục.

Mẹ con Jack tại buổi họp báo ngày 16-7. Ảnh: SONG MAI

TAND Khu vực 2 - TP.HCM căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 BLTTDS để thông báo cho VKSND Khu vực 2 - TP.HCM và các đương sự được biết.

TAND Khu vực 2 - TP.HCM cũng thông báo cho phía bị đơn, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải nộp cho toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố (nếu có).

Trường hợp cần gia hạn, phải có đơn xin gia hạn gửi cho toà án nêu rõ lý do để xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không nộp cho tòa án văn bản về ý kiến của mình, toà án sẽ căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, cuối tháng 5-2025, TAND TP Thuận An cũ đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Phương Tuấn và bị đơn là bà Thiên An.

Đến ngày 9-6, TAND TP Thuận An cũ đã nhận được đơn của bà Thiên An qua đường bưu chính với nội dung yêu cầu tòa án xem xét đình chỉ vụ án đã thụ lý do không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa này.



Theo tòa án, nội dung trong đơn đã xác định bà Thiên An đang sinh sống tại Khu nhà ở VP, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM (cũ). Qua xác minh, cơ quan công an đã xác nhận bà Thiên An hiện đang sinh sống tại địa chỉ này.

Do đó, TAND TP Thuận An cũ đã chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP Thủ Đức cũ - nay là TAND Khu vực 2 - TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.