TAND Tối cao công nhận 63 cá nhân và 30 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 13/09/2025 10:02

(PLO)- TAND Tối cao đã công nhận điển hình tiên tiến đối với 63 cá nhân và 30 tập thể thuộc TAND giai đoạn 2020-2025.

Mới đây, TAND Tối cao đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-TANDTC về công nhận điển hình tiên tiến ngành TAND và tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân" giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 192/QĐ-TANDTC về việc công nhận điển hình tiên tiến ngành TAND giai đoạn 2020-2025.

Ông Phạm Lương Toản (giữa), nguyên Chánh tòa Tòa Hình sự, TAND TP.HCM trong một phiên xử. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Theo đó, TAND Tối cao đã công nhận điển hình tiên tiến ngành TAND đối với 63 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TAND giai đoạn 2020-2025.

Tại TP.HCM có ông Phạm Lương Toản, nguyên Chánh tòa Tòa Hình sự, TAND TP.HCM và ông Huỳnh Văn Trí, Chánh án TAND khu vực 17 - TP.HCM.

TAND Tối cao cũng công nhận điển hình tiên tiến ngành TAND và tặng “Cờ thi đua TAND" cho 30 tập thể thuộc TAND đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua của TAND giai đoạn 2020-2025.

30 tập thể gồm:

1. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TAND Tối cao;

2. Vụ Tổ chức - Cán bộ, TAND Tối cao;

3. Văn phòng, TAND Tối cao;

4. Vụ Giám đốc kiểm tra về hình sự, TAND Tối cao;

5. Vụ Giám đốc kiểm tra về dân sự, TAND Tối cao;

6. TAND tỉnh Bắc Ninh;

7. TAND tỉnh Nghệ An;

8. TAND TP Hải Phòng,

9. TAND khu vực 1, TP Hải Phòng;

10. TAND khu vực 1, TP Đà Nẵng;

11. TAND khu vực 10, TP Cần Thơ,

12. TAND khu vực 9, TP HCM;

13. TAND khu vực 5, TP Hà Nội;

14. TAND khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh;

15. TAND khu vực 2, tỉnh Quảng Ninh;

16. TAND khu vực 11, tỉnh Ninh Bình;

17. TAND khu vực 7, tỉnh Nghệ An;

18. TAND khu vực 1, tỉnh Lào Cai;

19. TAND khu vực 2, tỉnh Tuyên Quang;

20. TAND khu vực 6, tỉnh Sơn La;

21. TAND khu vực 1, TP HCM;

22. TAND khu vực 5, tỉnh Khánh Hòa;

23. TAND khu vực 7, tỉnh Quảng Trị;

24. TAND khu vực 5, tỉnh Quảng Trị;

25. TAND khu vực 6, tỉnh Cà Mau;

26. TAND khu vực 12, tỉnh Vĩnh Long:

27. Tòa án quân sự Trung ương;

28. Tòa án quân sự Quân khu 7;

29. Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội;

30. Tòa án quân sự khu vực Quân khu 3.