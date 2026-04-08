TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình ra đầu thú 08/04/2026 07:47

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thế Bình - cựu chủ tịch HĐQT một ngân hàng bị cáo buộc đã có hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỉ đồng.

TAND TP.HCM vừa có thông báo thời gian đưa vụ án ra xét xử và kêu gọi đầu thú đối với một bị cáo trong vụ án xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, TAND TP.HCM đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thế Bình và đồng phạm, bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS 1999.

TAND TP.HCM đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 17-4 đến ngày 20-4, tại trụ sở Tòa án, địa chỉ: 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thế Bình (cựu chủ tịch HĐQT một ngân hàng) đang bị truy nã.

TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bảo chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thế Bình không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, ngoài bị cáo Nguyễn Thế Bình, 5 bị cáo, gồm: Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng) và 2 đồng phạm cũng bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng. Đại diện VKSND TP.HCM tham dự phiên tòa, gồm các kiểm sát viên: Lê Hữu Ngọc, Nguyễn Đức Long và Nguyễn Duy Thi.

Theo cáo trạng, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, bị cáo Dương Thanh Cường đã được bị cáo Nguyễn Thế Bình chỉ đạo bị cáo Hồ Đăng Trung cho Dương Thanh Cường vay vốn.

Bị cáo Nguyễn Thế Bình đã căn cứ nội dung Tờ trình xin nâng mức phán quyết tín dụng của ngân hàng với Công ty Bình Phát và Công ty THY dù biết rõ cho hai công ty này vay vốn mua đất thực hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả, nhưng vẫn đồng ý với bị cáo Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho vay.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị cáo tại ngân hàng hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỉ đồng.