Tập đoàn nội thất Vinakit mở showroom tủ bếp TP. HCM: Hiện thực khát vọng Vua Tủ Bếp 13/09/2025 07:31

(PLO)- Vinakit - Thương hiệu tủ bếp uy tín và chuyên nghiệp miền Bắc chính thức có mặt tại TP.HCM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hệ thống phân phối và khẳng định được tầm vóc, vị thế của thương hiệu.

Trong bối cảnh nhu cầu nội thất nhà bếp ngày càng tăng cao sự hiện diện của Vinakit được xem là một bước đi chiến lược, mang tính tất yếu trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hơn hai thập kỷ khẳng định vị thương hiệu

Thành lập vào năm 2005, Vinakit đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong ngành nội thất bếp Việt Nam. Từ một đơn vị sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, Vinakit đã vươn mình trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tủ bếp, được hàng nghìn khách hàng trên cả nước tin tưởng lựa chọn.

Chiếm trọn lòng tin khách hàng - Vinakit dần hiện thực hóa khát vọng “Vua tủ bếp”.

Trong quá trình phát triển, Vinakit luôn coi chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam. Nhờ chính sách bảo hành dài hạn, dịch vụ tận tâm và năng lực sản xuất chủ động, Vinakit đã khẳng định vị thế vững chắc, trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo khách hàng.

Tiên phong ứng dụng công nghệ CNC trong sản xuất tủ bếp

Một trong những yếu tố tạo nên khác biệt và lợi thế cạnh tranh của Vinakit là tiên phong ứng dụng công nghệ CNC hiện đại trong thiết kế – sản xuất. Công nghệ này cho phép cắt gọt, tạo hình chính xác đến từng milimet, bảo đảm tính đồng bộ và thẩm mỹ cao cho sản phẩm.

Việc đầu tư dây chuyền CNC từ rất sớm cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn của Vinakit trong chuyên nghiệp hóa, nâng chuẩn quy trình sản xuất và đặt ra tiêu chí mới cho ngành tủ bếp Việt Nam.

Sở hữu nhà máy sản xuất tủ bếp Inox chuyên biệt

Với dòng sản phẩm chủ lực là tủ bếp Inox, Vinakit là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam đầu tư nhà máy chuyên biệt cho sản xuất tủ bếp Inox. Đây là lợi thế khác biệt giúp thương hiệu khẳng định vị thế trên thị trường. Là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trong nước, tủ bếp Inox của Vinakit mang chất lượng riêng, tạo sự khác biệt so với nhiều sản phẩm nhập khẩu.

Vinakit hiện sở hữu tiềm lực mạnh mẽ với hệ thống máy móc hiện đại như máy cắt CNC, máy chấn ép BySprint Fiber nhập khẩu từ Thụy Sĩ, cùng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu – phát triển sản phẩm thường xuyên. Nhờ đó, Vinakit có khả năng tạo ra những dòng sản phẩm cao cấp, đạt chuẩn chất lượng hàng đầu.

Chính nhờ nền tảng này, Vinakit đã tạo dựng uy tín vững chắc, trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn gia đình, kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng trên toàn quốc.

Showroom TP.HCM – Không gian trải nghiệm khác biệt

Sự có mặt trên bản đồ thành phố mang tên Bác mang ý nghĩa chiến lược trong hành trình đưa thương hiệu Vinakit đến gần hơn với khách hàng miền Nam.

Showroom được thiết kế hiện đại, rộng rãi, trưng bày đa dạng các mẫu tủ bếp mới nhất, từ dòng cao cấp đến các phiên bản tối ưu chi phí, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đây cũng là không gian trải nghiệm thực tế, nơi khách hàng có thể tận mắt thấy, tận tay chạm vào sản phẩm để cảm nhận sự khác biệt về chất lượng, thiết kế và độ bền mà Vinakit cam kết mang lại.

Showroom tủ bếp inox TP. Hồ Chí Minh hiện đại với quy mô lớn, đa dạng các mẫu tủ bếp.

Cùng với đó là dịch vụ khách hàng vô cùng chuyên nghiệp và chu đáo. Tại Vinakit, khách hàng không chỉ nhận được sản phẩm chất lượng, mà còn được đồng hành từ khâu tư vấn, thiết kế đến thi công và hậu mãi. Với chính sách bảo hành 10 năm, bảo trì trọn đời và dịch vụ bảo hành 24h duy nhất trên thị trường, Vinakit khẳng định cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối cho mỗi gia đình. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên khác biệt, giúp thương hiệu giữ vững niềm tin và sự lựa chọn hàng đầu trong lòng khách hàng suốt hơn 20 năm qua.