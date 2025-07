Tàu du lịch Đà Nẵng được áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn 21/07/2025 19:38

(PLO)- Với nhiều kiểu thời tiết bất lợi, cơ quan chức năng có nhiều biện pháp kịp thời để tàu du lịch Đà Nẵng hoạt động an toàn.

Ngày 21-7, ông Ngô Văn Thọ, Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa TP Đà Nẵng đã chia sẻ với PV PLO về các quy định nghiêm ngặt khi tàu du lịch Đà Nẵng (chủ yếu là du thuyền sông Hàn) xuất bến, đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Du thuyền sông Hàn được du khách yêu thích khi đến Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo ông Thọ, điều kiện đầu tiên để các phương tiện xuất bến là các phương tiện phải có đầy đủ các tín hiệu trên tàu như định vị, camera giám sát và định vị nhận dạng tự động.

Đồng thời, hệ thống phòng cháy chữa cháy và phao cứu sinh phải được trang bị đầy đủ và kiểm tra thường xuyên.

Ngoài ra, trước khi lên tàu du lịch phải có video hướng dẫn hành khách cách để mang áo pháo và cách thoát hiểm khi có sự cố.

“Đà nẵng trước đây có bắt buộc phải mang áo phao 100% nhưng vừa qua UBND TP Đà Nẵng có quy trình mới. Theo đó, không bắt buộc hành khách mang áo phao 100% trong suốt quá trình đi tàu mà áo phao phải treo trên từng ghế ngồi để nhanh chóng sử dụng khi cần” - ông Thọ nói.

Áo phao được trang bị trên từng ghế ngồi của hành khách. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Riêng về các hồ sơ của thuyền như đăng ký phương tiện, đăng kiểm cũng như hồ sơ của thuyền viên trên tàu phải đầy đủ.

Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa TP Đà Nẵng cho biết, tàu du lịch Đà Nẵng chủ yếu là trên sông và có ít tàu di chuyển trên biển.

Quá trình di chuyển, khi tàu gặp trục trặc có thể liên lạc đến nhiều lực lượng như Biên phòng, Cảnh sát đường thủy… để được hỗ trợ kịp thời.

Nhân viên hướng dẫn du khách khi lên tàu, đảm bảo an toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nói về sự việc đáng tiếc vừa qua ở vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), ông Ngô Văn Thọ bày tỏ sự chia sẻ vì dông lốc ập đến bất ngờ, rất khó dự đoán để phòng tránh.

"Tại Đà Nẵng, việc cập nhật thời tiết là thường xuyên và xuyên suốt trong khoảng nhịp 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ. Tuy nhiên, dông lốc là rất khó cảnh báo vì xảy ra bất chợt. Để đảm bảo an toàn thì trước những dạng thời tiết khó lường như mưa dông hay lốc, chỉ cần thấy gió nổi lớn hoặc mưa lớn là cho dừng tàu ngay để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách. Khi an toàn thì mới được tiếp tục” - ông Thọ nhấn mạnh.

Tàu ra đảo Cù Lao Chàm tạm dừng vì sóng to, gió lớn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã quyết định dừng hoạt động các phương tiện chở khách du lịch ra xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) trước tình hình sóng lớn hơn cấp 5. Thời gian dừng tàu trong hai ngày từ ngày 21 đến hết ngày 22-7.