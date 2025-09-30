Tây Ninh đề xuất bổ sung 93 biên chế công chức cho hai sở 30/09/2025 15:01

Ngày 30-9, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu đóng góp ý kiến, biểu quyết, thảo luận đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Ảnh:KĐ

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về đề án đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030; nghị quyết về danh mục các khu đất đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2025; nghị quyết về giao bổ sung biên chế công chức; và nghị quyết về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi nơi làm việc do sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, Tây Ninh được Trung ương bổ sung 133 biên chế công chức khối chính quyền sau khi sáp nhập tỉnh theo Nghị quyết 202/2025/QH15. Đây là số biên chế được phân bổ từ lực lượng quản lý thị trường của tỉnh Long An (83 biên chế) và Tây Ninh cũ (50 biên chế).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh giao thêm 86 biên chế cho Sở Công Thương để bố trí cho Chi cục Quản lý thị trường. Ngoài ra, đề nghị bổ sung bảy biên chế cho Sở Dân tộc và Tôn giáo – đơn vị mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Dân tộc – Tôn giáo của hai tỉnh. Hiện sở này cần 36 biên chế nhưng mới được giao 29.

Như vậy, sau khi bố trí cho hai sở, tỉnh vẫn còn 40 biên chế công chức dự phòng, tạm giao Sở Nội vụ quản lý để làm cơ sở điều chỉnh trong thời gian tới.

UBND tỉnh khẳng định, việc bổ sung, điều chỉnh biên chế là cần thiết nhằm bảo đảm tổ chức bộ máy các sở, ngành hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh tỉnh mới hợp nhất.