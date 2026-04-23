Tây Ninh: Vướng 700 m mặt bằng, đường tỉnh 830E chưa thể về đích 23/04/2026 15:57

(PLO)- Dù đã đạt hơn 50% tiến độ, dự án đường tỉnh 830E vẫn “mắc kẹt” vì mặt bằng, buộc địa phương tính đến phương án cưỡng chế.

Ngày 23-4, ông Phạm Tùng Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, cho hay dự án đường tỉnh 830E có quy mô khoảng 40,16 ha, ảnh hưởng 878 hộ dân, tổng kinh phí bồi thường khoảng 1.644 tỉ đồng. Đến nay, đa số hộ đã nhận tiền, chỉ còn 27 trường hợp chưa hoàn tất.

Các vướng mắc tập trung tại xã Mỹ Yên và Bến Lức, chủ yếu do thủ tục thừa kế, khiếu nại đang được tòa án thụ lý hoặc chưa thống nhất giá bồi thường. Một số trường hợp doanh nghiệp chưa đồng thuận phương án giá, làm kéo dài tiến độ.

Cầu An Thạnh thuộc dự án đường tỉnh 830E vẫn còn vướng mặt bằng hai bên đầu cầu. Ảnh: HD

“Dự án còn một số khó khăn như ở xã Bến Lức còn 6 trường hợp vướng thủ tục thừa kế, có trường hợp đang khiếu nại và tòa án đang giải quyết. Xã Mỹ Yên còn 2 trường hợp một là vướng thừa kế, một là Công ty Phúc Long chưa đồng ý giá bồi thường. Thời gian tới, với những trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, Trung tâm sẽ phối hợp với địa phương để làm thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định” - ông Chinh nói.

Trong khi đó, ông Trần Thiện Trúc, Phó Trưởng ban Công trình xây dựng giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết tiến độ dự án hiện đạt trên 50%. Nhiều đoạn đã thi công đến lớp đá và thảm nhựa lớp một, nhưng phần còn lại bị nghẽn do mặt bằng và tái định cư.

Hiện còn 29 hộ chưa nhận tiền, cùng hơn 50 hộ đã đồng ý nhưng chưa di dời vì chờ nền tái định cư. Vì vậy, các nút giao quan trọng như 830C, Quốc lộ 1 và cầu Quang Thạnh vẫn chưa thể triển khai.

Vướng 700 m mặt bằng, đường tỉnh 830E chưa thể về đích đúng kế hoạch. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Trúc cho biết: “Những đoạn đã có mặt bằng, đơn vị thi công đã làm xong lớp đá, thảm nhựa lớp một. Còn lại chủ yếu vướng ở các nút giao như 830 – Nguyễn Văn Nhâm, 830C, Quốc lộ 1 và cầu Quang Thạnh. Các vị trí này hiện chưa thi công được vì vẫn chờ địa phương bàn giao mặt bằng”.

Dù khởi công từ năm 2023, dự án vẫn còn vướng khoảng 700 m mặt bằng trên tổng chiều dài 4,34 km.