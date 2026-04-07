Tây Ninh: Đường vào khu dân cư bị chặn, chính quyền lên tiếng 07/04/2026 19:20

(PLO)- Chính quyền xã Mỹ Yên đang tích cực xử lý vụ rào chắn đường vào khu dân cư Phúc Long, đồng thời hướng dẫn người dân hướng di chuyển tạm để đảm bảo việc đi lại.

Ngày 7-4, Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên (Tỉnh Tây Ninh) cho biết, trước tình trạng một hộ dân rào chắn tuyến đường nhựa nối từ Quốc lộ 1 vào khu công nghiệp (KCN) Phúc Long và khu dân cư - tái định cư Phúc Long khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình và đảm bảo việc đi lại của người dân.

Video: Đường vào khu dân cư - tái định cư Phúc Long bị rào chắn

Theo ông Hùng, UBND xã đã nắm bắt sự việc và đang phối hợp với các bên liên quan để xử lý theo hướng hài hòa, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Tuyến đường bị rào chắn là trục giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân và kết nối trực tiếp vào KCN Phúc Long đến khu dân cư.

Theo thông tin từ chính quyền, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ quá trình thỏa thuận thuê đất giữa chủ đầu tư KCN Phúc Long và 4 hộ dân. Từ năm 2009, khi dự án mở rộng KCN được chấp thuận, việc thu hồi đất gặp khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận. Để tạo điều kiện triển khai, doanh nghiệp đã thỏa thuận thuê đất từ năm 2010 để làm tuyến đường kết nối.

Hàng rào chắn được người dân dựng không cho lưu thông vào KDC Phúc Long để yêu cầu Chủ đầu tư KCN, khu dân cư Phúc Long tiếp tục trả tiền thuê đất. Ảnh: HUỲNH DU

Trong thời gian dài, phương án này giúp đảm bảo lưu thông ổn định. Tuy nhiên, đến năm 2024, một phần diện tích đất liên quan thuộc phạm vi dự án Đường tỉnh 830E và đã có quyết định thu hồi. Khi hợp đồng thuê đất kết thúc, việc tiếp tục thuê không còn phù hợp, dẫn đến phát sinh vướng mắc giữa các bên.

Trước đó, chính quyền đã nhiều lần tổ chức hòa giải, vận động người dân và doanh nghiệp tìm tiếng nói chung. Nhờ đó, các bên từng thống nhất tiếp tục thuê đất, người dân tháo dỡ rào chắn, giao thông được duy trì ổn định.

Nhiều phương tiện bị chắn không thể di chuyển qua lại tại KCN Phúc Long. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, khi hợp đồng tiếp tục hết hạn trong bối cảnh dự án ĐT830E đang triển khai, việc duy trì tuyến đường tạm thời không còn khả thi. Người dân đã tiến hành rào chắn trở lại trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, dự án ĐT830E khởi công từ năm 2023, đã có quyết định thu hồi đất nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đến ngày 17-3-2026, UBND địa phương đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi một phần diện tích đất liên quan, trong đó có khu vực đang được sử dụng làm đường.

Lực lượng chức năng xã Mỹ Yên làm việc với những hộ dân rào chắn đường vào khu dân cư. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã giao UBND các xã Bến Lức, Mỹ Yên khẩn trương vận động các hộ dân, xử lý dứt điểm để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án ĐT.830E chậm nhất vào ngày 15-4.

Dự án ĐT.830E dài khoảng 9,3km nối từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến ĐT.830E. Đây là dự án quan trọng khi trùng với tuyến vành đai 4 TP.HCM và đặc biệt là sớm giúp giảm tải áp lực giao thông qua khu vực trung tâm đô thị Bến Lức.

“Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, khu vực này sẽ trở thành công trường thi công, do đó việc lưu thông qua tuyến đường hiện hữu cũng sẽ phải dừng lại”, ông Hùng thông tin. Điều này cho thấy việc “đóng” tuyến đường là bước chuyển cần thiết để phục vụ dự án hạ tầng trọng điểm.

Con đường Hẻm 2 kết nối từ Quốc lộ 1 đi vào KDC Phúc Long. Ảnh: HUỲNH DU

Để đảm bảo việc đi lại của người dân không bị gián đoạn, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng phương án thay thế. Cụ thể, người dân được hướng dẫn di chuyển qua tuyến đường hiện hữu khác, đi theo Hẻm 2, kết nối vào khu di tích lịch sử Võ Công Tồn và ra Quốc lộ 1.

Tuyến đường này có nền rộng khoảng 4,5m, mặt bê tông xi măng rộng 3,5m, đủ điều kiện cho xe ô tô 4 chỗ và các phương tiện tương tự lưu thông. Đồng thời, địa phương sẽ lắp đặt biển chỉ dẫn, thông báo rộng rãi để người dân dễ dàng nắm bắt và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó, chính quyền tiếp tục làm việc với các hộ dân và đơn vị liên quan nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân cũng như tiến độ triển khai dự án.